Po notranjem uporu: to so ponudili plačancem Wagnerja

V Rusiji se po uporu skupine Wagner, v katerem naj bi bilo po neuradnih navedbah ubitih okoli 15 ruskih vojakov, razmere umirjajo. Vseeno bo v Moskvi v ponedeljek dela prost dan. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin se je o razmerah posvetoval z več kolegi. Kje je po umiku iz Rostova na Donu vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin, trenutno ni znano.

Po dogovoru z Moskvo naj bi se sicer Prigožin umaknil v Belorusijo, tistim borcem Wagnerja, ki niso sodelovali v uporu, pa so ponudili vključitev v redno rusko vojsko. Kremelj je obenem zatrdil, da upornikov ne bodo sodno preganjali. Kaj natančno se bo po odhodu Prigožina zgodilo s skupino Wagner, še ni povsem jasno.

Ostanejo doma

Kljub umiritvi razmer bo v Moskvi v ponedeljek dela prost dan, ki ga je tamkajšnji župan Sergej Sobjanin v soboto napovedal zaradi upora Wagnerjevcev. Sobjanin je ob napredovanju enot Wagnerja proti Moskvi iz varnostnih razlogov ponedeljek za večino prebivalcev Moskve razglasil za dela prost dan in jih prosil, naj ostanejo doma. V mestu so postavili kontrolne točke in zaprli nekatere ceste.

Sobjaninova tiskovna predstavnica je zgodaj davi potrdila, da ponedeljek ostaja dela prost dan, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Po navedbah britanskega BBC v Moskvi sicer še vedno veljajo poostreni varnostni ukrepi. So pa danes v Rusiji preklicali vse omejitve cestnega prometa, ki so jih med drugim uvedli v Rostovu, Lipecku, Tuli in drugje.

Iz Pentagona so medtem sporočili, da se je obrambni minister Lloyd Austin v zadnjih urah o razmerah po uporu Wagnerja pogovarjal z obrambnimi ministri iz Kanade, Francije, Nemčije, Poljske in Združenega kraljestva.

»ZDA bodo ob nadaljnjem razvoju razmer tesno sodelovale z zavezniki in partnerji,« so zapisali v izjavi Pentagona. Ameriške obveščevalne službe naj bi sicer Belo hišo že v sredo obvestile, da Prigožin verjetno pripravlja upor, poročajo tuje tiskovne agencije.