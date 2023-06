Ameriški vohuni so vedeli, kaj namerava Prigožin

Ameriški obveščevalci so že sredi junija vedeli za načrte Jevgenija Prigožina, voditelja zasebne vojaške skupine Wagner. The Washington Post danes piše, da so se ameriški vohuni dokopali do informacij, da namerava Prigožin izvesti oborožen napad na ruske obrambne sile. O vsem skupaj naj bi obvestili Belo hišo in ostale varnostne agencije.

Točnega časovnega okvira sicer niso znali napovedati, a menda so imeli dovolj informacij, da so jih posredovali voditeljem in jih opozorili na dogajanje. »Mislim, da so bili pripravljeni,« je dejal novinarjem Washington Posta vir, ki ni imenovan.

Pišejo, da so bili v zadnjih dveh tednih Američani zaradi tega zelo zaskrbljeni. Skrbelo jih je, kako se bodo dogodki razpletli, ali bo Vladimir Putin ostal na položaju in kaj bi nestabilnost v državi pomenila za nadzor nad jedrskim orožjem. »Veliko vprašanj in skrbi se je pojavljajo.« Nestabilnost, ki bi jo lahko povzročila državljanska vojna, jih je močno skrbela.

Dodajajo, da je bila za Prigožina kaplja čez rob ukaz ruskega obrambnega ministrstva, da morajo vsi prostovoljni odredi podpisati pogodbo z vlado. Čeprav ukaz ni neposredno ciljal v skupino Wagner, je bilo po njihovo jasno, da si želijo prevzeti oblast nad Wagnerjevimi vojaki, ki imajo ključno vlogo v ruski vojni z Ukrajino.