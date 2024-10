Rušenje črnih gradenj v hrvaški Istri se nadaljuje, med lastniki tudi Slovenci

Na hrvaški obali nadaljujejo rušenje nezakonito zgrajenih objektov, ta teden so prišle na vrsto črne gradnje na območju mesta Vodnjan in občine Bale severno od Pulja. Hrvaški državni inšpektorat je za ti dve območji izdal 114 odločb za rušenje, njihovi lastniki pa so večinoma tujci, tudi Slovenci, poročajo hrvaški mediji.

Rušenje nezakonito zgrajenih objektov se je začelo v naselju Mandriol na območju Vodnjana, kjer so tamkajšnji komunalni redarji letos prijavili okoli 500 črnih gradenj, je v sredo poročala hrvaška javna televizija HTV.

Vodnjanski redarji imajo v pooblastilih tudi, da lahko zaustavijo črno gradnjo FOTO: Vodnjan.hr

81 lastnikov nezakonito zgrajenih objektov od 114, za katere je državni inšpektorat izdal odločbo o rušenju, je objekte odstranilo, preostale pa bo porušila država. Ta teden bodo po pisanju portala Istarski.hr tako odstranili skupno 16 objektov, nato pa bodo lastnikom izstavili račun za izvedeno rušenje.

Del lastnikov, med katerimi so tudi Slovenci, meni, da zakona niso kršili. Slovenski državljan je za Istarski.hr tako v sredo dejal, da mu je država dodelila hišno številko, kar po njegovem mnenju dokazuje zakonitost zgradbe, vendar pa je portal pri tem opozoril, da hišne številke dodeljujejo vsem, predvsem iz varnostnih razlogov.

50.000 nezakonitih gradenj

Minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić je po poročanju HTV medtem sporočil, da se boj proti nezakonitim gradnjam ne bo ustavil na severnem Jadranu, saj so te tudi v Dalmaciji, manj pa v notranjosti. Da bi preprečili črne gradnje, je vlada zato po njegovih besedah poleg približno 70 državnih inšpektorjev pooblastila še 882 občinskih redarjev, ki se bodo posvetili reševanju problematike črne gradnje.

V hrvaški Istri je po nekaterih ocenah 50.000 nezakonitih gradenj. Največ prijav za nezakonito gradnjo v županiji se nanaša na obalno območje občin Marčana, Ližnjan, Medulin ter mest Pulj, Vodnjan, Rovinj, Umag in Poreč.

Med lastniki so tako Hrvati kot tujci, med njimi Slovenci, Nemci, Avstrijci in Italijani. Koliko črnih gradenj pripada Slovencem, ni znano, ker državni inšpektorat ne vodi evidence glede na narodnost.

Od 1. aprila 2019 do 1. septembra je hrvaška gradbena inšpekcija na območju Istre in Kvarnerja opravila skupno 3182 inšpekcijskih nadzorov. Sprožila je 1885 različnih postopkov in med drugim vložila 58 kazenskih prijav. Izrekli so 724 glob, katerih vrednost skupno znaša več kot štiri milijone evrov, odstranili pa so skupno 377 nezakonito zgrajenih objektov.