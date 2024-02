Neverjetno tveganje: rodila ženska, ki ima le polovico srca

V Italiji je 36-letnica, ki ima samo polovico srca oziroma en srčni prekat, rodila dvojčka. S carskim rezom ju je rodila v rimski bolnišnici univerze Gemelli. To je prvi tovrstni primer v Italiji in šele četrti na svetu, poroča Ansa.

Da je 36-letnica s prirojeno hudo boleznijo srca rodila, so omogočili tako njena odločenost kot tudi specialisti rimske pediatrične bolnišnice Bambino Gesu, ki so zanjo skrbeli od otroštva, pa tudi specialisti bolnišnice univerze Gemelli, kjer je rodila s carskim rezom.

Občutki nepopisni

Mati in dvojčka, deček in deklica, so dobro, so sporočili iz bolnišnice. Novopečena mati pa je povedala, da se je zavedala tveganja, ki sta jo zanjo predstavljala nosečnost in porod, ker ima samo polovico srca, da pa je hotela biti mama. Občutke ob rojstvu dvojčkov je označila za nepopisne.