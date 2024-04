Slovenija ima novega milijonarja

Nedeljsko žrebanje igre Loto je osrečilo vsaj enega udeleženca ali udeležeknko. Loterija Slovenije namreč poroča, da je bila izžrebana dobitna kombinacija. Šestica je bila tokrat vredna kar 1.961.619,30 evra. Dobitna kombinacija je bila vplača na spletni strani loterija.si.

Po oktobrski prenovi igre je to najvišji dobitek, srečnež pa ima do 13. junija čas, da prevzame nagrado. »Po plačilu 15-% davka, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika (davek znaša 294.242,9 evra), bo srečni dobitnik ali dobitnica prejel/-a 1.667.376,4 evra. Ob glavnem dobitku, ki je glavna želja marsikaterega od skoraj milijona polnoletnih prebivalcev Slovenije, je bilo v zadnjem žrebanju lota in lota plus izžrebanih kar 63.811 različnih dobitkov v skupni vrednosti 2.083.119 evrov,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

DOBITNA KOMBINACIJA: 6, 19, 30, 33, 34, 44 in dodatna številka 32

Loterija Slovenije poroča še, da se bo nov Loto milijonar ali milijonarka se pridružil več kot šestdesetim Loto milijonarjem, ki smo jih od leta 1962 do danes dobili v Sloveniji. »Dosedanja rekordna vrednost glavnega dobitka v višini 5 milijonov evrov je bila vplačana dvakrat: prvič 8. julija 2015 v Kopru, drugič pa 9. oktobra 2022 na spletnem mestu loterija.si. Srečni dobitnik prve Šestice, ki je bila izžrebana oktobra 2023, je svoj listek vplačal v Trafiki 3DVA v Slovenskih Konjicah. Izžrebana Šestica je bila vredna 644.197,60 evra. Dobitka se je razveselila tudi občina stalnega prebivališča srečnega dobitnika ali dobitnice, saj je prejela kar 96.629,64 evra davka na dobitek.«