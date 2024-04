Nespodobno povabilo: orgije, droge in član kraljeve družine

V knjigi spominov, ki jo je pod naslovom Rebel Rising izdala igralka Rebel Wilson, je avtorica zapisala, da jo je eden od članov britanske kraljeve družine nekoč v Južni Kaliforniji povabil na orgije ter ji obljubljal, da bo tam tudi dovolj opojnih substanc.

44-letnica sicer ni izdala, kdo je to bil, povedal pa je, da gre za moškega, ki je nekje od 15. do 20. v vrsti za prestol, piše Daily Mail.

Wilsonova pojasnjuje, da je leta 2014 prejela vabilo v zadnji minuti in se spominja, da ji je bilo rečeno, da potrebujejo več deklet za zabavo na temo srednji vek, ki se bo odvijala na domu tehnološkega milijonarja, streljaj oddaljenemu od Los Angelesa.

»Kakšna izjemna priložnost, da najdem fanta, sem si mislila,« piše v knjigi in nadaljuje, da je nosilo obleko s pokrivalom v obliki stožca, dogodek je bil, kot navaja, nor, prisotni so bili akrobati, v bazenu so plavale ženske, oblečene v morske deklice, gostje so lahko opazovali razkošen ognjemet ...

Videla je tudi člana kraljeve družine. »Opazovala sem ga in si stalno popravljala dojke. So moj največji fizični atribut.«

Nadalje opisuje, da je bil na zabavi ekstazi (MDMA), postrežen kar na pladnjih, za katerega je najprej mislila, da gre za slaščice in je seveda pripomogel k vzdušju. Namenjen je bil predvsem pripravi na orgije, do katerih je v končni fazi tudi prišlo.

»Komentar Windsorja, da potrebujejo več deklet, je na tej točki dobil smisel,« še piše avtorica. »Niso govorili o razmerju med moškimi in ženskami na plesišču, govorili so o orgiji.«

Wilsonova, ki je bila tedaj še devica, je zabavo zapustila, preden se je začel divji seks: »Ni treba posebej poudarjati, da sem pridržala obleko in stekla od tam, kolikor hitro sem lahko.«

Zgodbica je le ena od zanimivih prigod v knjigi, v kateri je Wilsonova komika Sacho Cohena obtožila neprimernega obnašanja med snemanjem filma Grimbsy leta 2016.

»V knjigi pišem o bedaku in bedak mi sedaj grozi,« je še pred izidom povedala v instagram zgodbi marca letos.

»Najel je krizno službo za komuniciranje z javnostjo, najel je odvetnike, skuša mi preprečiti izdajo knjige. A knjiga bo izšla in v njej bo resnica.«

Nadalje imenuje osebo: »Ta bedak, o katerem pripovedujem v enem od poglavij, je Sacha Baron Cohen.«

Na navedbe se je odzval Cohenov predstavnik za stike z javnostjo in povedal:

»Cenimo odkritost in zavedamo se, kako pomembno je pripovedovati o teh stvareh, a gre za lažne obtožbe, ki niso v skladu z zbranimi dokazi, vključno z dokumenti, posnetki in izjavami prič, prisotnih na snemalnem prizorišču in pri postprodukciji filma Grimsby.«