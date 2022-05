Razkrili temačno stran matere Tereze: prihaja šokantni dokumentarni film (VIDEO)

Mati Tereza je znana kot zaščitnica bolnih in revnih, a najnovejši dokumentarni film britanske televizijske hiše Sky Mati Tereza: v imenu božje ljubezni prikazuje njeno temno stran.

Mati Tereza je postala svetovno znana leta 1969, potem ko je BBC objavil dokumentarec o njenem dobrem delu v Indiji, ki je vključevalo organizacijo ljudskih kuhinj, mobilnih klinik, odpiranje sirotišnic in šol. Deset let pozneje je prejela Nobelovo nagrado za mir, piše Index.

»Nune niso zdravile ljudi, ampak so molile zanje«

A Mati Tereza ni bila povsem »sveta«. Resne kritike je prejela zaradi svojega stališča o zlorabah otrok v Cerkvi, ko je bil za zlorabo obtožen duhovnik jezuit Donald McGuire. Takrat je zanj lobirala med oblastniki, jim pisala pisma in jih poskušala prepričati, da je duhovnik nedolžen. To naj bi mu omogočilo, da je še naprej zlorabljal otroke, piše Index.

V dokumentarnem filmu nanjo letijo tudi očitki, da je večino denarja, ki jo je njena organizacija prejela, prestavila v vatikansko banko.

V dokumentarnem filmu se je izpostavil med drugim tudi zdravnik Jack Preger, ki dela v njeni organizaciji. »Nune niso pravilno skrbele za ljudi. Iste igle so večkrat uporabile in jih niso sterilizirale. Neki ženski, ki je v bolečinah trpela po opeklinah, niso želeli dati analgetikov, zato sem jih jaz pretihotapil. Imele so dovolj denarja, da bi vodile povsem dostojno bolnišnico za revne, a se to ni zgodilo. Govorile so: 'Molile bomo za lajšanje njihovih bolečin.' Nič pa niso naredile, da bi jih zdravile,« je povedal zdravnik v dokumentarnem filmu, povzema Index.