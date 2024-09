Putinovi zagrozili Zahodu: »Odločitev je padla, morali bomo reagirati in ne bo lepo«

Ruski uradniki so zagrozili Zahodu z nenadzorovano eskalacijo vojne in Ukrajini z uničenjem Kijeva, medtem ko so zahodni voditelji razpravljali, ali naj Ukrajini dovolijo uporabo njihovega orožja za napad globoko v rusko ozemlje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozno v petek dejal, da je njegov načrt za zmago odvisen od odločitve Washingtona, pri čemer je jasno mislil na odobritev uporabe raket dolgega dosega, ki jo je Kijev že dolgo zahteval od zaveznikov Nata.

»Potrebne so močne odločitve. Teror je mogoče ustaviti z uničenjem vojaških objektov, iz katerih izvira,« je na Telegramu sporočil Andrij Jermak, vodja urada Zelenskega. Kijev je dejal, da so takšni napadi ključni za omejevanje zmožnosti Moskve za napad na Ukrajino, vendar jih zavezniki doslej niso želeli dovoliti zaradi strah, da bi jih Moskva obravnavala kot stopnjevanje sovražnosti in zaradi dvomov o njihovi učinkovitosti.

Oster odziv Putinovih

Čeprav uradna odločitev še ni bila objavljena, je namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov dejal, da je bila že sprejeta in sporočena Kijevu ter da se bo morala Moskva odzvati. »Odločitev je bila sprejeta, carte blanche in vse ugodnosti so bile dane (Kijevu), tako da smo pripravljeni na vse,« je dejal Rjabkov, navaja RIA. »Inodreagirali bomo na način, ki ne bo lep,« je dodal.

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je trenutno namestnik predsednika varnostnega sveta Rusije, je dejal, da Zahod preizkuša rusko potrpljenje, ki pa ni neomejeno. Medvedjev je dejal, da ukrajinski vdor v rusko regijo Kursk, ki ga je Zelenski označil za uspešno operacijo za upočasnitev napredovanja Rusije, že daje Moskvi formalno podlago za uporabo njenega jedrskega arzenala. Medvedjev je še dejal, da bi se Moskva lahko sčasoma zatekla k jedrskemu orožju ali uporabila eno od svojih nejedrskih, a še vedno smrtonosnih novih orožij za napad velikega obsega.

Jermak je na to odgovoril, da »glasne grožnje Putinovega režima pričajo le o njegovem strahu, da bi lahko prišlo do konca terorja«.