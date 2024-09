Šefa Cie in MI6 imata zlovešče opozorilo za ves svet

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns in vodja britanske obveščevalne agencije MI6 Richard Moore sta v soboto skupaj opozorila, da je svetovni red »ogrožen na način, kakršnega nismo videli od hladne vojne«. Grožnje se nanašajo zlasti na Rusijo, Kitajsko in islamizem, sta zapisala v uvodniku za londonski Financial Times.

William J. Burns. FOTO: Nathan Howard Reuters

Kot sta šefa Cie in MI6 poudarila v prvem skupnem prispevku, nimata »bolj zaupanja vrednih ali cenjenih zaveznikov« kot drug drugega. Ob tem sta dodala, da bo njuno partnerstvo ključnega pomena, saj se soočajo z nizom groženj brez primere, predvsem iz Rusije, Kitajske in na Bližnjem vzhodu.

Upiranje Putinovi agresivni vojni v Ukrajini in problematični Kitajci

Dejala sta še, da ZDA in Združeno kraljestvo stojita z ramo ob rami pri »upiranju samozavestni Rusiji in Putinovi agresivni vojni v Ukrajini«. Pri tem sta izrazila odločenost za boj proti poskusom destabilizacije z dezinformacijami, ki jih v Evropi izvaja Moskva.

Richard Moore. FOTO: Em Fitzgerald Via Reuters

Med grožnjami sta izpostavila tudi Kitajsko, ki sta jo opisala kot »glavni obveščevalni in geopolitični izziv 21. stoletja«, opozorila pa sta tudi na boj proti islamističnemu terorizmu.

V prispevku sta kot še posebej zaskrbljujočo izpostavila vojno v Gazi, pri čemer sta zatrdila, da si močno prizadevajo za umiritev napetosti na Bližnjem vzhodu ter za zagotovitev premirja in dogovor o talcih.

Do objave prispevka je prišlo nekaj dni pred obiskom britanskega premiera Keira Starmerja v Washingtonu 13. septembra, kjer ga bo sprejel ameriški predsednik Joe Biden.