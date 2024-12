Ruska ladja streljala na nemški helikopter! Napetosti se zaostrujejo

Po poročanju nemških medijev je ruska ladja v Baltskem morju streljala na nemški helikopter, ki je bil na izvidniški misiji. Incident, ki je še zaostril napetosti med Rusijo in Zahodom, se je zgodil v času povečanih vojaških aktivnosti v regiji, ki jo pogosto uporabljajo ladje, ki poskušajo zaobiti sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino.

Nemška tiskovna agencija DPA poroča, da je helikopter nemške vojske Bundeswehr naletel na sovražni odziv, ko je posadka ruske ladje uporabila signalno strelivo. Gre za vrsto streliva, ki se običajno uporablja le v izrednih razmerah. Incident naj bi bil že omenjen na srečanju zveze Nato, kjer je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock podala prve informacije, čeprav podrobnosti še niso razkrite.

Baltsko morje žarišče napetosti

Po navedbah časnika Mittelbayerische Zeitung Baltsko morje postaja vse bolj strateško pomembno območje, saj ga pogosto prečkajo ladje, ki želijo obiti sankcije, uvedene zaradi ruske vojaške agresije.

Incident naj bi bil že omenjen na srečanju zveze Nato. Simbolična fotografija. FOTO: Rodger Bosch Afp

Ladja, vpletena v incident, naj bi bila tanker. Nemčija je v luči teh dogodkov napovedala okrepitev patrulj v regiji, kar je del širše strategije za boj proti hibridnim metodam vojskovanja, ki jih Rusija uporablja za ustvarjanje negotovosti v državah članicah zveze Nato.

Povečane varnostne aktivnosti v regiji

Nemške patrulje so usmerjene v zaščito ključne infrastrukture, kot so podvodni kabli in plinovodi v Baltskem morju. To je del odziva na nedavne poškodbe podvodnih optičnih kablov med Švedsko in Litvo ter med Finsko in Nemčijo. Čeprav vzrok za poškodbe še ni znan, švedske oblasti preiskujejo morebitno vpletenost kitajske ladje Yi Peng 3. Incident z nemškim helikopterjem pa je še dodatno spodbudil razprave o okrepitvi nadzora v regiji.

Poljski premier Donald Tusk je v odzivu na dogodke predlagal skupno nadzorovanje območja s strani mornaric zahodnih držav. To bi pripomoglo k povečanju varnosti in preprečevanju morebitnih prihodnjih incidentov.

Zaostrovanje odnosov

Incident v Baltskem morju je le zadnji v vrsti dogodkov, ki kažejo na naraščajoče napetosti med Rusijo in Zahodom. Rusija je že dlje obtožena uporabe hibridnega vojskovanja, pri čemer uporablja simpatizerje in agente za izvajanje operacij, ki destabilizirajo članice zveze Nato.

Okrepitev patrulj v regiji je zato del širšega načrta za zajezitev ruskih dejavnosti in zaščito ključnih interesov zahodnih držav v Baltskem morju.