Putin ga je poslal v Evropo z letalom, ki mu je sicer prepovedan vstop v zračni prostor EU (VIDEO)

Sergej Lavrov, ruski zunanji minister, je v sredo prispel na Malto na zasedanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), navaja državna tiskovna agencija TASS, kar je prvi obisk ruskega zunanjega ministra v državi članici EU od začetka vojne v Ukrajini.

OVSE je eden redkih forumov za dialog o varnosti in demokratični politiki, v katerem za isto mizo sedijo predstavniki Zahoda in Rusije. Medtem ko se je Moskva umaknila iz številnih drugih evropskih institucij, je ostala v OVSE, ki jo vidi kot platformo za sporočanje svojega stališča do vojne.