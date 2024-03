Putin še kar vztraja: Rusija sumi, da bi Ukrajina lahko ukazala napad v koncertni dvorani (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes izjavil, da so za petkov smrtonosni napad v koncertni dvorani v predmestju Moskve krivi radikalni islamisti. Ob tem je dodal, da so napadalci poskušali pobegniti v Ukrajino, in se vprašal, zakaj.

»Vemo, da so zločin zagrešili radikalni islamisti, proti ideologiji katerih se že stoletja bori sam islamski svet,« je na ruski televiziji dejal Putin.

Ruski predsednik je že v soboto obljubil kaznovanje odgovornih za napad in ga kljub temu, da je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država, povezoval z Ukrajino. Tudi danes je dejal, da so napadalci hoteli pobegniti v Ukrajino.

»Seveda je treba odgovoriti na vprašanje, zakaj so teroristi po storjenem zločinu poskušali oditi v Ukrajino? Kdo jih je tam čakal?« je vprašal ruski voditelj.

V Kijevu odgovornost za vpletenost v napad odločno zavračajo.

Pred tem je sodišče v Moskvi danes v povezavi z napadom odredilo pripor za še tri osumljence. Tako kot četverico napadalcev, za katere so ruske oblasti dvomesečni pripor odredile v nedeljo, so tudi trojico moških obtožili terorizma.