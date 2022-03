Putin stisnjen v kot, uporabil bo najhujšo taktiko doslej

Skoraj mesec dni po začetku ruske invazije na Ukrajino se spopadi nadaljujejo, vendar ruske sile ne dosegajo večjega napredka. Ukrajinske oblasti ob tem trdijo, da ima ruska vojska velike težave z dobavo streliva in hrane. Napovedujejo celo, da bodo njihove zaloge v treh dneh povsem skopnele. Manjkalo naj bi jim predvsem goriva, zaradi česar je otežen transport do bojišč.

Poleg tega naj bi ukrajinskim silam uspelo uničiti šest letalnikov, helikopterja in letalo. V enem od manjših mest na območju Sumija naj bi okoli 300 ruskih vojakov končalo sovražnosti in zapustilo območje, poroča britanski BBC, ki opozarja, da teh navedb niso mogli neodvisno preveriti.

Ukrajinske oblasti poročajo tudi, da je včeraj iz najbolj ogroženih območij ušlo še 8.000 ljudi, od tega 3.000 iz Mariupola, od koder še naprej prihajajo pretresljivi posnetki. Satelitske slike kažejo, da je pol mesta povsem porušenega in v plamenih.

Svarila pred najhujšim

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi močnega upora, na katerega so ruske sile naletele v Ukrajini, stisnjen v kot ter bi se zato lahko zatekel k še hujšim taktikam kot doslej, je v ponedeljek posvaril predsednik ZDA Joe Biden. Po njegovih besedah je »jasno«, da se Putin pripravlja na uporabo kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini. Obenem je sicer zatrdil, da se mora Rusija, če bi se za ta korak dejansko odločila, pripraviti na oster odziv Zahoda.

Biden je spomnil na nedavne trditve Kremlja, da naj bi ZDA v Evropi, konkretno tudi v Ukrajini, razvijale kemično in biološko orožje. »To preprosto ni res. Zagotavljam vam,« je dejal na srečanju ameriških poslovnih voditeljev v Washingtonu in dodal, da je – tudi glede na ravnanje Kremlja v preteklosti – to znak, da Rusi sami razmišljajo o uporabi tega orožja.

Zelenski znova vabi Putina na pogovore

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozno v ponedeljek ponovil svoje vabilo ruskemu predsedniku Putinu na neposredne pogovore. Omenil je tudi možnost pogovora o statusu okupiranih območij, o čemer pa bi Ukrajinci nato odločali na referendumu.

Zelenski je lokalnim medijem izrazil pripravljenost na pogovore s Putinom v kakršnem koli formatu. Govorila bi lahko tudi o statusu okupiranega polotoka Krim in separatističnih območij v Donbasu, je dodal. »Na prvem srečanju z ruskim predsednikom sem pripravljen govoriti o tem,« je povedal. Sicer je prepričan, da s Putinom ne bi rešila vseh izzivov že na prvem srečanju. »Ampak je možnost, da bi lahko vsaj delno ustavila vojno,« je pojasnil.

Opozoril je, da bi kakršen koli mirovni dogovor, v katerega bi bile vključene zgodovinske spremembe, nato dali v odločanje ljudem na referendumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi Zelenski je opozoril na upočasnitev napredovanja ruskih sil. Ruske vojake je obenem označil za turiste s tanki in sužnje propagande, ki je spremenila njihovo zavest. Ukrajince je pozval, naj vztrajajo in se še naprej upirajo. »Nikoli še niso videli na tisoče ljudi, ki se jih ne bojijo,« je dejal o protestnem shodu civilistov v okupiranem Hersonu, ki so ga ruske sile v ponedeljek krvavo zatrle.

Preprečili atentat

Medtem naj bi ruska tajna služba znova poskusila izvesti atentat na Zelenskega ob podpori ruskih saboterjev, so sporočili iz ukrajinske obveščevalne agencije. V torek jim je uspelo aretirati skupino na mejnem območju med Ukrajino, Slovaško in Madžarsko, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Unian.

S tem je ponovil opozorila, ki so tako iz Bele hiše kot tudi iz drugih zahodnih prestolnic že prišla ta mesec, potem ko so ruski predstavniki Ukrajini očitali, da poskuša v naglici skriti dokaze o domnevnem ameriškem programu kemičnega orožja na svojih tleh.

Biden prihaja v Bruselj

Ameriški predsednik Joe Biden se je včeraj o ukrajinski krizi po telefonu pogovarjal s ključnimi evropskimi zavezniki. Do pogovora je prišlo v okviru priprav na izredni vrh članic Nata in zasedanja voditeljev EU v Bruslju, ki se ju bo v četrtek udeležil tudi Biden.

Po navedbah Bele hiše je pogovor Bidna s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, s premierjema Italije in Velike Britanije, Mariom Draghijem in Borisom Johnsonom, trajal slabo uro. Voditelji so govorili o usklajenem odgovoru na rusko agresijo in ponovno potrdili pomen enotnosti v delovanju, ki so jo že doslej pokazali ob vojni v Ukrajini in odzivu nanjo. Spričo resne humanitarne krize so se zavezali, da bodo uskladili prizadevanja za pomoč ukrajinskemu prebivalstvu, ki beži pred konfliktom, kot tudi tistim, ki so ostali v državi, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Rusija prekinila mirovne pogovore z Japonsko

Rusija je sporočila, da prekinja dolgoletne pogovore z Japonsko o razrešitvi ozemeljskega spora zaradi Kurilskih otokov, zaradi katerega državi še vedno nista podpisali mirovnega sporazuma, s katerim bi formalno končali sovražnosti iz druge svetovne vojne. Kot razlog za odločitev je Moskva navedla sankcije Japonske zaradi Ukrajine.