Elitni ruski častniki želijo zastrupiti Putina in ga zamenjati z izbranim naslednikom

Skupina vplivnežev iz Rusije naj bi začela načrtovati odstranitev Vladimirja Putina s položaja. Glavni povod naj bi bil učinek zahodnih sankcij na rusko gospodarstvo, ki je močno prizadeto. Aleksander Bortnikov, direktor Zvezne varnostne službe (FSB), naslednice zloglasnega KGB, pa naj bi bil izbran kot Putinov naslednik. Bortnikov je s Putinom služil v KGB, vendar je zaradi nedavnih ruskih vojaških izgub v Ukrajini padel v nemilosti Kremlja, piše Daily Mail. Uradni vzrok so bili napačni izračuni v vojni proti Ukrajini. Bortnikov in njegov oddelek sta bila namreč odgovorna za analizo razpoloženja Ukrajincev in zmogljivosti ukrajinske vojske.

Aleksander Bortnikov. FOTO: kremlin.ru

Zastrupitev, nenadna bolezen ali kakšna druga 'nesreča'

Glavni direktorat za obveščevalne službe v Ukrajini navaja, da je znano, da Bortnikov in nekateri drugi vplivni predstavniki ruske elite razmišljajo o različnih možnostih odstranitve Putina z oblasti, predvsem ni izključena zastrupitev, nenadna bolezen ali kakšna druga 'nesreča'.

Vir meni, da ima Bortnikov kot zelo vplivna oseba v vojaških krogih mrežo insajderjev, ki delajo in živijo v Ukrajini, kjer že leta vodi mrežo agentov. Za Daily Mirror navaja, da bodo te govorice in sumi v ožjem moskovskem krogu posejali seme paranoje in dvomov, razmere pa se bodo najverjetneje samo še poslabšale. »Obstaja močna domneva, da bi se lahko manjša skupina ljudi poskušala znebiti ruskega predsednika, ali ji bo uspelo, bo pokazal čas. Zagotovo jo spodbujajo različne vplivne osebnosti z Zahoda, poleg tega večina ljudi meni, da je vojne dovolj,« dodaja vir.

Čeprav Ukrajina v invaziji zelo trpi, jim je velikokrat uspelo ohromiti ruske sile in predvideti njihove vojaške poteze. Navaja, da je zelo mogoče, da nekdo izdaja informacije Ukrajincem v zameno za prihodnost na Zahodu ali morda v sami Rusiji.