Putin ne bo vesel, Ukrajina do konca dneva dobiva orožje

Ameriški predsednik Joe Biden je po kongresni potrditvi svežnja pomoči za Ukrajino, Izrael in Tajvan v televizijskem nagovoru narodu dejal, da bodo ZDA pomoč Ukrajini v orožju začele pošiljati v prihodnjih urah, prav tako tudi dodatno pomoč Palestincem v Gazi.

Biden je pred nagovorom podpisal zakon o 95 milijardah dolarjev izredne pomoči tujini po tem, ko je predloge v soboto potrdil predstavniški dom kongresa, v torek zvečer pa še senat.

»S tem bo Amerika postala varnejša. Svet bo varnejši,« je dejal Biden o zakonu, ki ga je opredelil kot naložbo v varnost ZDA.

Državljane je spomnil, da vojaška pomoč Ukrajini podpira domačo oborožitveno industrijo in delovna mesta, saj Kijevu pošiljajo opremo iz obstoječih zalog, ki jih potem takoj nadomestijo.

V nagovoru je omenil še dodatno pomoč Izraelu, ki vsebuje tudi denar za humanitarno pomoč Palestincem. Medtem ko bo Ukrajina dobila pomoč v vrednosti okrog 61 milijard dolarjev, zakon Izraelu namenja 26 milijard.

Izrael bo s tem utrdil zračno obrambo, da lahko prepreči nove napade iz Irana, je dejal Biden. Ob tem je posebej izpostavil, da je v zakonu milijarda dolarjev humanitarne pomoči Palestincem v Gazi, ki jo bodo sedaj nemudoma okrepili. Izrael je ob tem pozval, naj zagotovi, da bo pomoč prišla do Palestincev brez odlašanja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa se je Bidnu zahvalil za podporo. »Ne glede na to, kaj kdo pravi, dobivamo potrebno podporo - potrebujemo jo, da še naprej varujemo življenja pred ruskimi napadi,« je zapisal na družbenih omrežjih. »Storili bomo vse, da nadomestimo šest mesecev, ki so minili v razpravah in dvomih,« je dodal.