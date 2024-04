Putin v resnih težavah? Rusija napoveduje popoln umik vojakov (VIDEO)

Ruske mirovne enote se bodo umaknile iz azerbajdžanske regije Gorski Karabah, je sporočil Kremelj. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je to potrdil in odgovarjal na vprašanje o poročanju azerbajdžanskih medijev o umiku. »Da, res je tako,« je dejal po poročanju Politica.

Azerbajdžan je septembra lani ponovno zavzel odcepljeno regijo Gorski Karabah kljub prisotnosti ruskih mirovnih sil. Ta poteza je sprožila množično izseljevanje etničnih Armencev.

V skladu s pogoji prekinitve ognja med Azerbajdžanom in Armenijo iz leta 2020 je bilo v regiji nameščenih 1960 ruskih vojakov ter na stotine enot oklepnikov in druge vojaške opreme. Mirovni mandat so imeli vsaj do konca leta 2025, a Moskva vse razpoložljive vire usmerja v svojo vojno proti Ukrajini. V spopadih v regiji je umrlo okoli 30.000 ljudi, dokler po več kot 30 letih bojev niso azerbajdžanske sile septembra lani osvojile celotnega Gorskega Karabaha. Takrat so iz pokrajine odšli skoraj vsi tamkajšnji Armenci, ki jih je bilo okoli 120.000.

Ruski predsednik Vladimir Putin je takrat dejal, da bodo ruski vojaki v skladu z dogovorom iz leta 2020 v regiji ostali do novembra 2025. Glede na spremenjene okoliščine pa bodo verjetno morali odločiti, kaj bo z enotami v prihodnje.