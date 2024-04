Putin se ne šali več: Naše maščevanje je pripravljeno!

Potem ko je predsednik Vladimir Putin leta 2022 poslal vojake v Ukrajino, so ZDA in njihovi zavezniki prepovedali transakcije z rusko centralno banko in finančnim ministrstvom ter zamrznili približno 300 milijard dolarjev ruskega premoženja na Zahodu.

Najvišji uradniki v Združenih državah želijo zaseči premoženje, da bi pomagali Ukrajini, čeprav nekatere bankirje in evropske uradnike skrbi, da bi tak zaseg premoženja pomenil nevaren precedens. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v soboto sprejel zakon z določbo, ki omogoča zaseg ruskega premoženja, a levji delež ruskega premoženja ni v ZDA, temveč v Evropi.

Zakon o maščevanju

»Imamo pripravljen odgovor,« je po poročanju ruske državne tiskovne agencije RIA dejala Valentina Matvijenko, predsednica zgornjega doma ruskega parlamenta. »Imamo osnutek zakona s povračilnimi ukrepi, ki smo ga pripravljeni obravnavati takoj, in Evropejci bodo izgubili več kot mi,« je še dejala Matvijenkova. Kakšen bo odziv na zaseg ruskega premoženja, o katerem na Zahodu še vedno razpravljajo, bolj natančno Matvijenkova ni navedla.

Valentina Matvijenko v družbi ruskega predsednika. FOTO: Pool Reuters Pictures

Rusija je sporočila, da bo morebitno zaplembo svojega premoženja izpodbijala na sodišču.

Ena od možnosti, o katerih se Zahod pogovarja, je zaplemba dohodkov od premoženja, ne da bi vzeli premoženje samo. Putin pravi, da je Zahod sprožil gospodarsko vojno proti Rusiji, pri čemer trdi, da je rusko gospodarstvo, ki je lani zraslo za 3,6 odstotka, odporno proti zahodnim sankcijam, katerih cilj je ustaviti rusko trgovino.

Rusija bo okrepila bombardiranje Ukrajine Rusija bo okrepila napade na skladišča zahodnega orožja v Ukrajini, je na današnjem srečanju visokih vojaških uradnikov v Moskvi izjavil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Poudaril je, da ruske sile uspešno zadržujejo položaje na fronti in dodal, da je bila ukrajinska protiofenziva neuspešna, češ da so bili ukrajinski vojaki prisiljeni v umik.

Kremelj je večkrat dejal, da bi bil kakršen koli zaseg njegovega premoženja v nasprotju z načeli prostega trga, ki jih razglaša Zahod, in bi spodkopal zaupanje v ameriški dolar in evro, hkrati pa odvrnil svetovne naložbe in spodkopal zaupanje v zahodne centralne banke.

Nekateri ruski uradniki so sicer že namigovali, da bi lahko v primeru zasega ruskega premoženja enako usodo doletela sredstva tujih vlagateljev, blokirana na posebnih računih v Rusiji. Koliko denarja je na teh računih, ni jasno.