Priljubljena plaža v Pulju odslej zaprta za obiskovalce! Kazni do 26.500 evrov

Ena najbolj znanih naravnih znamenitosti v Pulju, Galebove stijene, bo v letu 2025 zaprta za obiskovalce, piše morski.hr. Mnogi obiskovalci jo imajo radi, ker je idealna za skoke v vodo, potapljanje, raziskovanje podvodnih jam.

Odločitev o zaprtju sta sprejeli hrvaška Javna ustanova Natura Histrica in mestna občina Pulj zaradi posledic prekomernega števila obiskovalcev in uničevanja habitatnih pogojev.

FOTO: Srecko Niketic/pixsell Pixsell

Zaradi privlačnosti lokacije, ki jo dodatno promovirajo družbena omrežja, se je pritisk obiskovalcev iz leta v leto povečeval. »Poletni meseci so prinesli nevzdržen pritisk, nenadzorovani turizem pa je ogrozil tako zaščitene vrste kot tudi varnost obiskovalcev,« so sporočili in dodali, da je vse več poškodb tudi med kopalci na »prenatrpanem območju«.

FOTO: Srecko Niketic/pixsell Pixsell

»Med največjimi težavami so nenadzorovano odlaganje kajakov na obali, nevarnost pri njihovem množičnem obisku in neustrezni uporabi, konflikti med izposojevalci kajakov in kopalci ter neupoštevanje pomorskih zakonov. Poleg tega trenje kajakov ob obalo povzroča nastajanje mikroplastike, onesnaževanje pa dodatno poslabša stanje v jami,« dodatno pojasnjujejo.

Analize vode so pokazale povečano prisotnost bakterij, kot so Escherichia coli in črevesni enterokoki, kar pomeni, da je jama občasno zdravstveno neprimerna za kopanje.

FOTO: Srecko Niketic/pixsell Pixsell

Visoke globe

Galebove stijene so del evropske mreže Natura 2000 in po Zakonu o varstvu narave je obiskovanje dovoljeno le z ustreznimi dovoljenji. Kazni za kršitelje so: za posameznike od 50 do 260 evrov; za pravne osebe od 600 do 1.300 evrov; za nedovoljen vstop v jamo: 132 evrov za posameznike in od 3.300 do 26.500 evrov za pravne osebe.

Zaščitene vrste

»V jami prebivajo zaščitene vrste, kot so netopirji in sredozemski medvedki, ki so ključni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Čeprav golobi niso zaščiteni, tudi oni že stoletja naseljujejo jamo,« so navedli v sporočilu za javnost.