Prihajajo opozorila: »Grozi nam nova pandemija, moramo se pripraviti«

Virus covid-19 je še vedno prisoten v svetu, vendar se je njegova razširjenost in smrtnost občutno zmanjšala. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo od začetka pandemije decembra 2019 uradno zabeleženih približno 777 milijonov primerov okužbe in več kot sedem milijonov smrtnih primerov, vendar se verjame, da so dejanske številke precej višje. Pandemija je prizadela zdravstvene sisteme in zrušila gospodarstva ter povzročila karantene v številnih državah.

V drugi polovici leta 2022 so se stopnje okužb in smrtnosti zmanjšale zaradi povečanja imunosti, bodisi zaradi cepljenja bodisi prebolele okužbe. Virus je postal manj nevaren, zato je WHO maja 2023 razglasila konec izredne faze pandemije. Zdaj se zdi, da virus postaja endemičen, podobno kot gripa, vendar manj sezonski. Strokovnjaki menijo, da se virus občasno ponovno pojavlja s simptomi, podobnimi gripi.

Strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno ohraniti visok nivo pripravljenosti in odzivnosti, saj pandemija covid-19 ni zadnja, s katero se bo svet soočil.

Kljub temu, da virus še vedno kroži med nami, se zdi, da svet želi pozabiti na pandemijo. Travmatične izkušnje so mnoge ljudi spodbudile, da covid-19 pustijo v preteklosti. Maria Van Kerkhove, vodja oddelka WHO za pripravljenost na pandemije, je izpostavila, da ljudje želijo zaključiti zgodbo o covid-19 in se pretvarjati, da se pandemija ni nikoli zgodila. Od oktobra do novembra lani je bilo v 27 državah zabeleženih več kot 3000 smrtnih primerov zaradi covid-19, kar kaže, da je virus še vedno prisoten.

Pandemija je imela globok vpliv na globalno družbo in gospodarstvo. Številni ljudje so izgubili bližnje, mnogi so se soočili z dolgotrajnim covidom, ki prinaša simptome, kot so utrujenost, možganska megla in oteženo dihanje. Kljub temu, da se virus še vedno pojavlja, se zdi, da se svet postopoma vrača v normalno stanje, vendar s pomembnimi lekcijami za prihodnost.

Različne različice virusa in cepljenje

Od novembra 2021 je različica omikron prevladujoča različica virusa SARS-CoV-2. Omikron je prinesel številne podrazličice, ki so se skozi čas izmenjevale kot dominantne. Trenutno najpogostejša različica je omikron KP.3.1.1, ki je prevzela primat po svetu. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pozorno spremlja širjenje rekombinantne različice XEC, ki je nastala s kombinacijo dveh predhodnih podrazličic omikrona, vendar ocenjuje, da je globalno zdravstveno tveganje te različice nizko.

Različne podrazličice omikrona so se izkazale za bolj prenosljive, vendar niso bile znatno bolj nevarne od drugih. Kljub temu obstaja možnost, da bi se v prihodnosti lahko pojavili bolj prenosljivi ali smrtonosni sevi. Cepljenje proti koronavirusu je bilo razvito hitro in se je izkazalo za učinkovito orodje v boju proti pandemiji. Do zdaj je bilo po svetu uporabljenih več kot 13,6 milijarde doz cepiva. Vendar pa je distribucija cepiv ostala neenakomerna, saj so bogate države kupile velik del zgodnjih odmerkov, kar je povzročilo težave v dostopnosti za manj razvite države.

»Grozi nam nova pandemija, moramo se pripraviti«

Razvoj različnih različic virusa in neenaka distribucija cepiv poudarjata potrebo po stalnem spremljanju in prilagajanju strategij cepljenja.