Na infekcijski kliniki prvi bolniki z gripo: znano, kdaj pričakujejo vrhunec obolenj

Na ljubljanski infekcijski kliniki so v zadnjem letu zdravili večje število bolnikov, ki so zdravljenje potrebovali zaradi okužbe z bakterijo Mycoplasma pneumoniae. Ta povzroča sindrom atipične pljučnice. Trenutno zdravijo tudi druge bolnike, ki zdravljenje potrebujejo zaradi zimskih respiratornih obolenj.

Za bolezen je značilen kašelj, nekateri bolniki poročajo o občutku težkega dihanja. Bolnik se lahko zelo slabo počuti, možna je visoka vročina. Če simptomi vztrajajo več kot teden dni, mora bolnik obiskati svojega zdravnika, je za STA pojasnila vodja službe za preprečevanje bolnišničnih okužb v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Mrvič.

Na infekcijski kliniki UKC Ljubljana so v zadnjem letu zdravili 353 bolnikov z dokazano okužbo z omenjeno bakterijo. To je skoraj petkrat več kot v enakem obdobju pred pandemijo, torej v obdobju 2018/19, ko je bila v Sloveniji zadnja velika epidemija okužb z Mycoplasmo pneumoniae. V primerjavi z enakim obdobjem v letih 2017/18 je tokrat okužb kar desetkrat več.

Po besedah Tatjane Mrvič večinoma zbolevajo šolarji.

»Imamo tudi nekaj manjših otrok, se pravi tistih, ki hodijo v vrtec. Tudi nekaj odraslih je že bilo obravnavanih, predvsem na infekcijski kliniki, ker so potrebovali hospitalizacijo zaradi potrebe po dodatnem kisiku in pa seveda uvedbo antibiotika,« je pojasnila.

Začenja se sezona respiratornih obolenj

V prejšnjem tednu je bilo število obiskov zaradi akutnih okužb dihal v ambulantah na primarni ravni, ki so zajete v mrežo za spremljanje, nekaj višje kot pretekli teden in primerno sezoni, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Akutne okužbe dihal so večinoma povzročali rinovirusi in koronavirus.

Na ljubljanski infekcijski kliniki zdravijo bolnike z različnimi virusnimi okužbami, med njimi so prvi primeri obolelih z gripo. Zaradi respiratornega sincicijskega virusa so že zdravili prvega otroka v tej sezoni.

»Gremo v skladu s predvidevanji zimske sezone. Verjetno se bo začel povečevati delež gripe do decembra, tako da vrh pričakujemo okrog novega leta, mogoče januarja,« je pojasnila Mrvičeva.

Beležijo tudi posamezne primere covida-19 pa tudi okužb z virusi, ki krožijo vse leto. Med njimi je naštela rinoviruse, enteroviruse, adenoviruse in viruse parainfluence.

Tokratni val respiratornih obolenj bo za UKC Ljubljana izziv

Med letoma 2017 in 2023 se je število postelj v UKC Ljubljana zmanjšalo za 10 odstotkov. Ključni problem je pomanjkanje medicinskih sester. Trenutno je število razpoložljivih postelj še nekoliko manjše, saj je infekcijska klinika zaradi gradnje prizidka od poletja razseljena na več lokacij, ob tem pa še vedno poteka prenova glavne stavbe.

Že sedaj v ljubljanskem UKC beležijo vse večji priliv bolnikov na internistično prvo pomoč in urgentno ambulanto infekcijske klinike. Rešitve iščejo iz dneva v dan, a Mrvičeva opozarja, da se prava epidemija respiratornih obolenj sploh še ni začela.