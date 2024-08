Pri Krku opazili delfina, ki se obnaša nenavadno: plavalce svarijo, naj se mu ne približujejo (FOTO)

Opazovanje delfinov na morju je vedno prava atrakcija. Njihovo skakanje in igranje v vodi je lahko prava paša za oči, a obnašanje delfina, ki so mu v minulih dneh bili priča obiskovalci Krka je daleč od običajnega. Strokovnjaki so zato plavalce opozorili, naj se delfinu izogibajo, saj je povsem možno, da delfin ni zdrav.

»Na otoku Krku so opazili navadnega kratko obračunanega delfina (Delphinus delphis), ki kaže nenavadno vedenje - ostaja v pristaniščih in ljudem omogoča, da se mu približajo. To enoto spremljamo že dve leti in je v splošnem dobrem stanju. Ne kaže zunanjih znakov bolezni, običajno se potopi in ne strada,« so zapisali na facebook strani Blue World Institute in dodali, da gre za samotarsko vrsto delfina in da ni znano, zakaj se je ločil od svoje jate.

Tistim, bi jih zamikalo, da se delfinu približajo, so na srce položili, da se je treba zavedati, da intenzivna interakcija z ljudmi neizogibno predstavlja tveganje za delfine in ljudi. »Delfini nam lahko prenašajo številne resne in težko zdravilne bolezni kot so tuberkuloza, leptospiroza itd. Podobno lahko ljudje med tesnimi interakcijami prenašajo bolezni na populacijo delfinov, ki lahko povzročijo smrt velikega števila živali. Zato se je treba plavanju z njimi, predvsem pa dotikanju, vsekakor izogniti!« Dodali so še, da so delfini strogo zaščitene živali in da jih je prepovedano motiti.

