Pri 102 letih premagal korono

Ko sem nazadnje zrl smrti v oči, se je pisalo leto 1941.

Neskončno je hvaležen medicinski ekipi, ki mu je pomagala okrevati.

Ruski veteran iz druge svetovne vojnepravi, da je že drugič v življenju prevaral smrt. A tokrat se ni boril proti nemški invaziji na Sovjetsko zvezo, ampak proti mikroskopsko majhnemu sovražniku – koronavirusu.Stodveletni Bagajev je imel ob sprejemu v bolnišnico v Koroljovu blizu Moskve poškodovanih že 80 odstotkov pljuč, a po mesecu zdravljenja, med katerim je en teden preživel tudi v intenzivni negi, so ga pustili domov. In to v vojaški uniformi z vsemi medaljami.»Ko sem nazadnje zrl smrti v oči, se je pisalo leto 1941. Tedaj sem imel v bitki za Moskvo ranjeno desno pljučno krilo. A bil sem še mlad in sem se hitro pozdravil. Tokrat sem nekajkrat skoraj izgubil upanje, a so mi zdravniki pomagali in me spodbujali, za kar sem jim neskončno hvaležen. Oni so resnični heroji,« je povedal neuničljivi veteran, ki se je še maja letos v družbi ruskega predsednikaudeležil velike vojaške parade ob dnevu zmage v Moskvi, drugače pa je aktiven član komunistične partije.Bagajev, ki je lani prejel častni čin polkovnika v rezervi, je bil med drugo svetovno vojno dvakrat ranjen: prav spomini na tiste dni so mu pomagali v boju proti covidu-19. Po vojni je odšel v tedanjo sovjetsko republiko Kazahstan, kjer je sodeloval pri gradnji kozmodroma v Bajkonurju. In tam se je od kozmonavtov naučil tehnike dihanja, ki mu je pomagala preživeti tudi covid-19, je povedal.