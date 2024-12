Pretresena voditelja Dnevnika komaj zadrževala solze po napadu na zagrebški šoli (VIDEO)

Grozljivi napad, ki ga je v petek izvedel 19-letnik na zagrebški osnovni šoli, se ni dotaknil le staršev otrok, ki šolo obiskujejo, prebivalcev Zagreba in drugih držav v okolici, temveč tudi tistih, ki so morali ali morajo o tragediji poročati. Voditelja informativne oddaje na eni od hrvaških televizijskih postaj sta denimo komaj prebrala novico o napadu, oba sta bila vidno pretresena, in četudi sta se močno trudila, da bi ostala profesionalna ter pred gledalci skrila čustva, ki so ju prevevala, jima to ni uspelo.

Na Hrvaškem je bil sicer včeraj dan žalovanja za žrtvami napada na osnovni šoli Prečko. Ljudje od blizu in daleč so se na igrišču pred njo sicer začeli zbirati že v petek, prižigali so sveče ter pred šolo nosili plišaste igrače in sporočila. Ganljivi zapisi, večina je bila namenjena pokojnemu sedemletnemu dečku, ki je umrl zaradi hudih poškodb, ki mu jih je zadal 19-letni napadalec, so mnoge spravili v jok, a žalost se je, predvsem med starši, kmalu spremenila v jezo.

Zahtevajo večjo varnost

Eden od očetov je denimo za hrvaške medije povedal, da mu je prav vseeno, kaj se bo zdaj zgodilo z napadalcem, veliko bolj ga zanima, kako bodo ukrepale šole, da bodo otroci v njih bolj varni. Na osnovni šoli Prečko so medtem vsem tistim, ki so bili začudeni nad dejstvom, da v času pouka niso zaklepali vhodnih vrat, odgovorili, da so se za to odločili prav na pobudo nekaterih staršev. Ti so menda zaklepanje videli kot »nepotrebno represijo«.

Ali bodo to zdaj spremenili, še ni jasno, so pa trije sindikati, v katere so vključeni zaposleni v šolstvu, za jutri popoldan napovedali protest, s katerim bodo zahtevali večjo varnost tako za učence in dijake kot zase.