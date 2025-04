Zaradi nje je zapustil eno najbolj seksi žensk na svetu, a se očitno ni izšlo

Pred slabimi tremi leti sta španski nogometaš Gerard Pique in kolumbijska pevka Shakira šokirala oboževalce, ko sta oznanila, da se po 11 skupnih letih, med katerimi sta se jima rodila tudi dva sinova, razhajata. Razlog je bila mlajša vplivnica, v katero se je Pique tako močno zaljubil, da je bil pripravljen na kocko postaviti družino.

Gerard Pique in Clara Chia Marti FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Clara Chia Marti je bila takrat deležna celo groženj, Shakira ima namreč izredno zveste oboževalce in ti so postavno svetlolasko označili za prešuštnico in razdiralko družin. Pique in Martijeva sta se posledično potuhnila in zaživela stran od oči javnosti, a ljubezen očitno le ni bila tako zelo velika, da bi prestala vse pritiske ter precej veliko razliko v letih. Clara Chia je od nogometaša namreč mlajša kar 12 let.

Kot so medijem povedali viri blizu španskega nogometaša, je njegove zveze z Martijevo konec, Piqueja naj bi celo videli v družbi neznane rdečelaske, s katero je obiskal eno od slaščičarn v Miamiju, oba pa naj bi bila odlično razpoložena.

Ne Clara Chia Marti niti Gerard Pique govoric nista komentirala.