Konec nereguliranih najemov? Nova pravila za Airbnb in podobne platforme v Sloveniji

Državni zbor je danes opravil prvo branje predloga zakona o gostinstvu, ki prinaša pomembne spremembe na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin.

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je napovedal, da bodo predlog do seje matičnega odbora, predvidene za 3. junij, še dodatno usklajevali. Koalicija je predlogu napovedala podporo, medtem ko mu v opozicijskih vrstah SDS, NSi in med nepovezanimi poslanci nasprotujejo.

Minister Han je poudaril, da so v javni obravnavi prejeli več kot 500 nasprotujočih si mnenj. »Razumem vse specifike, zato napovedujem, da bomo do seje matičnega odbora še iskali rešitve,« je dejal v nagovoru poslancem. Predlog zakona uvaja regulacijo kratkoročnega oddajanja stanovanj s časovno omejitvijo:

v večstanovanjskih stavbah naj bi bilo oddajanje dovoljeno največ 60 dni na leto,

v eno- in dvostanovanjskih stavbah pa 150 dni.

Občine bodo imele možnost, da v določenih primerih dovolijo tudi celoletno oddajanje.

To bo po novem obvezno

Poleg tega predlog odpravlja obveznost prijave rednega obratovalnega časa za gostinske obrate in omogoča bolj prilagodljivo ureditev glede na potrebe lokalnih skupnosti. Han je napovedal, da razmišljajo tudi o možnosti razvrstitve stavb glede na število stanovanj, da bi zakonodaja bolje sledila različnim okoliščinam na terenu.

Mnogi so stanovanja prenovili prav z namenom oddaje. Simbolična fotografija.

V koaliciji predlogu izražajo podporo. Aleksander Prosen Kralj iz Svobode je izpostavil, da zakon sledi zgledu mest, kot je Amsterdam, ter da omogoča boljši nadzor nad kratkoročnimi najemi: »Ta zakon naslavlja številne izzive na področju turističnih nastanitev in gostinstva,« je dejal. Tudi Bojana Muršič iz SD je opozorila, da predlog zakonodajo na področju gostinstva celostno ureja in omogoča vzpostavitev razumnih omejitev oddajanja stanovanj, kadar je ogrožen javni interes. »Prepričani smo, da bomo v nadaljnji obravnavi našli pravo ravnotežje med gospodarsko pobudo in zaščito javnega interesa,« je dejala.

Stanovanje kot osnovna človeška dobrina

V Levici so predlog prav tako podprli, pri čemer je Milan Jakopovič poudaril, da stanovanje predstavlja osnovno človeško dobrino, ki ne bi smela biti podrejena logiki dobička. Po njegovih besedah predlog zakonodaje ni pretirano omejujoč za podeželske turistične ponudnike, a omogoča resno omejevanje kratkoročnega najema v večjih mestih.

Nasprotno pa v SDS menijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Andrej Kosi je opozoril, da časovne omejitve ne bodo rešile stanovanjske problematike, temveč bodo škodovale turizmu, predvsem tistim, ki so v stavbe investirali prav z namenom turistične dejavnosti. »Ta omejitev bi morala biti določena drugače,« je poudaril.

Andrej Kosi je opozoril, da časovne omejitve ne bodo rešile stanovanjske problematike. FOTO: Matej Družnik

Franc Medic iz NSi je opozoril na pravne pasti. Po njegovih besedah bi morali osnutek zakona pred sprejetjem predložiti Evropski komisiji, saj bi v nasprotnem primeru Slovenijo lahko doletele sankcije zaradi kršitve evropskih pravil. »Zakon sicer prinaša nekaj dobrih rešitev, a gre tudi za poseg v zasebno lastnino, zato mu bomo nasprotovali,« je napovedal.

Več znano junija

Tudi nepovezani poslanci pod vodstvom Anžeta Logarja predlogu nasprotujejo. »Država mora predlagati zakone, ki ljudem pomagajo, ne pa tiste, ki blokirajo podjetniško iniciativo,« je opozoril Logar in poudaril, da so sobodajalci pomemben del promocije Slovenije v tujini.

Predlog zakona tako odpira burno razpravo o tem, kako naj Slovenija v prihodnje uravnava interese stanovanjske politike, turizma in podjetništva. O njegovi nadaljnji usodi bo odločil matični odbor v začetku junija.