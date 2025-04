Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

To ni več čas za odlašanje. To je čas za mehko, nežno, a odločeno dejanje. Za besedo, ki prihaja iz srca. Za korak, ki prihaja iz poguma. Za konec, ki vodi v začetek. Vprašajte se, kje ste si zatiskali oči? Kaj ste morali videti, a ste gledali stran? Kdo ste, ko ne igrate več vlog? Potem stopite korak naprej. Brez opravičevanja. Brez samopomilovanja.

Samo vi, resnica in ta trenutek. Ker je to rojstvo vas brez mask. To je zaključek stare zgodbe. To je resnični začetek novega poglavja. Če boste ta vikend jokali – jokajte. Solze niso šibkost. So katarza. So čiščenje. So voda, ki umije star prah z vaših kril. Če boste molčali – molčite v polnosti, kajti tišina v tem času govori glasneje kot vse besede. Če boste koga objeli – ga objemite z vsem srcem. Brez strahu, da boste izgubljeni, če odide. Ljubezen ni posedovanje. Ljubezen je prisotnost. In le tisti, ki zna biti prisoten, zna zares ljubiti.

Naj vam prihajajoče obdobje prinese mir v srcu, jasnost v mislih in moč v duši. Naj se v vas prebudi zavest, da ste lahko iskreni do sebe in drugih. Naj odnosi, ki temeljijo na resnici, postanejo še močnejši. Naj odnosi, ki temeljijo na vlogah, preprosto odpadejo. Naj se v vas naseli pogum, da stopite na pot, na kateri se nič več ne igrate – ampak končno resnično živite. Ko boste pripravljeni, bo novo že tam. V vas. Za vas.

Z vso ljubeznijo, ki jo premore vaše srce. Naj vas na poti spremljajo: ljubezen, sreča, zdravje, prijaznost, potrpežljivost in obilje dobrih priložnosti. In čeprav je novo še v povojih – občutite ga. Tiho utripa pod površjem. Čaka, da ga prepoznate in mu naredite prostor. Čaka, da mu rečete: »Dobrodošlo. Zdaj sem pripravljen živeti drugače.« Naj bo ta konec tedna vaše svetišče. Očistite svoj dom. Izpustite stare misli. Zaprite knjigo, ki vam je služila, in napišite novo. Z zlatimi črkami. Z zavedanjem, da vam ni treba več živeti napol. Ker ko nekaj umre, se rodi prostor za resnico. In resnica ste vi.