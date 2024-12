Očividec o napadalcu iz Zagreba: Deloval je zmedeno, kot da ne ve, kaj se mu dogaja (FOTO)

Ne le Zagreb in Hrvaška, celotna regija je onemela, ko se je pred nekaj urami kot požar razširila vest, da je v osnovni šoli najstnik z nožem napadel otroke in zaposlene, eden od otrok pa je pozneje zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti so napadalca, 19-letnega državljana Hrvaške, prijeli, kaj ga je gnalo, da je zagrešil tako grozljivo dejanje, pa bo znano šele po najstnikovem zaslišanju. Kljub temu v javnost prihajajo podrobnosti o dogodkih tik pred napadom in po njem.

Najstnik je po pričevanju očividcev, ki so še vedno v šoku, oblečen povsem v črno in z nožem v roki vkorakal skozi vhodna vrata šole nekaj minut pred 10. uro. Na hodniku se je s pestmi spravil nad enega od učencev. Kot so povedali otroci, ki so bili prizoru priča med vračanjem iz jedilnice, je bil napadeni deček ves okrvavljen, napadalec pa je nato vkorakal v učilnico, ki mu je bila najbližje, in tam z nožem ranil osem ljudi, dva odrasla in šest otrok.

Napad v Zagrebu je pretresel javnost. FOTO: Antonio Bronic Reuters

Zaklenil se je v stranišče

Potem je najstnik iz šole pobegnil in se ves okrvavljen zatekel v bližnji zdravstveni dom. Tam naj bi se zaklenil v stranišče, kjer si je poskušal vzeti življenje, so za hrvaške medije povedali očividci. »Ljudje na cesti so začeli teči in vpiti Primite ga!. Tukaj se je skril v zdravstveni dom. Videli smo človeka, ki je panično tekel in kričal: 'Tukaj je, notri je, krvav je! Ima krvave roke. Ima nož, vdrl je v zdravstveni dom!' Potem smo nekateri iz podjetja stekli proti zdravstvenemu domu. Istočasno so se pojavili policisti. Povedali smo jim, da naj bi bil napadalec v zdravstvenem domu. Obkolili so ga z vseh strani. To je kar dolgo trajalo. Na koncu sem videl, da so ga odpeljali ven in v reševalno vozilo. Deloval je zmedeno, kot da ne ve, kaj se mu dogaja. Imel je krvav obraz in razmršene lase, morda je bil pod vplivom mamil,« je za Večernji list povedal moški, ki dela v podjetju nasproti šole.

Ne gre za teroristično dejanje

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da napada ne obravnavajo kot teroristično dejanje, in dodal, da je napadalec nekdanji učenec Osnovne šole Prečko, v kateri je izvršil masaker, v bližini je tudi živel. Najstnik naj bi imel po Božinovićevih besedah že v preteklosti psihične težave, že lani si je menda že poskusil vzeti življenje, kar so mu danes policisti v zadnjem trenutku preprečili.