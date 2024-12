Nove podrobnosti v zvezi z napadom na hrvaški šoli: domnevni napadalec na operacijo

Na Balkanu še naprej odmeva napad na hrvaški šoli. Po poročanju portala jutarnji.hr je današnji dan razglašen za dan žalovanja. Ob dnevu žalovanja so na zgradbah številnih ustanov na Hrvaškem črne zastave, zastave so spuščene na pol droga, odpovedane so tudi zabavne prireditve.

Omenjeni portal poroča, da so truplo sedemletnega dečka, ki je preminul v napadu, prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko, odrejena pa je bila tudi obdukcija. Po njihovih informacijah so pregledali tudi videonadzor, ki naj bi posnel tragično dogajanje.

Po napadu številni prižigajo sveče. FOTO: Damir Sencar Afp

Operativni poseg za domnevnega napadalca

Domnevni napadalec je ranil tudi sebe, o čemer je spregovorila že njegova mama. Kot poroča jutarnji.hr, ki se sklicuje na hrvaško tiskovno agencijo, je šel na operativni poseg, njegovo stanje pa je stabilno. Moral je na operacijo zaradi poškodbe na vratu.

Hrvaška ministrica za zdravje Irena Hrstić je dejala, da so poškodovani še trije otroci in učiteljica, vsi pa so izven smrtne nevarnosti, še poroča hrvaški portal.

Obstaja možnost, da osumljenemu napadalcu ne bo treba v zapor. Njegova mama je dejala, da je čustveno nestabilna osebnost, zaradi česar bi se lahko izognil ječi.

V spomin na žrtve. FOTO: Damir Sencar Afp