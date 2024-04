Prelomna operacija: Američanu so vsadili prašičjo ledvico

Iz bolnišnice v Bostonu so odpustili prvega človeka, ki so mu presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča. Dvainšestdesetletnika so poslali domov v sredo, dva tedna po prelomni operaciji v splošni bolnišnici Massachusetts (MGH), učni bolnišnici medicinske fakultete bostonske univerze Harvard. Presaditve gensko spremenjenih prašičjih organov so bile v preteklosti neuspešne, zaradi česar so znanstveniki najnovejši podvig pozdravili kot zgodovinski mejnik na področju transplantacij.

Richard Rick Slayman iz Weymoutha v Massachusettsu se je dolgo boril s končno ledvično boleznijo in je nujno potreboval presaditev. Zdravniki so mu 16. marca med štiriurno operacijo uspešno vsadili gensko spremenjeno prašičjo ledvico, ki zdaj dobro deluje, tako da pacient ni več na dializi.

Rick Slayman je odhod domov označil za enega najsrečnejših trenutkov v življenju. »Presrečen sem, da lahko spet preživljam čas s svojo družino, prijatelji in najdražjimi brez bremena dialize, ki je dolga leta vplivala na kakovost mojega življenja.« Leta 2018 so mu že presadili človeško ledvico umrlega darovalca, vendar je lani začela odpovedovati; zato so zdravniki začeli razmišljati o prašičji.

Novo ledvico je gensko obdelala farmacevtska družba eGenesis.

Novo ledvico je pripravila farmacevtska družba eGenesis s sedežem v Cambridgeu, ki je odstranila »škodljive prašičje gene in dodala določene človeške gene, da bi izboljšala njeno združljivost s človekom«, so sporočili iz MGH.

Po podatkih ameriške neprofitne organizacije United Network for Organ Sharing več kot 100.000 Američanov potrebuje presaditev organa, število darovalcev – umrlih in živih – pa je bilo v letu 2023 le okoli 23.500. V ZDA vsak dan umre 17 ljudi, ki čakajo na organ darovalca.

Čeprav je to prva prašičja ledvica, presajena v človeka, pa ne gre za prvi prašičji organ, ki so ga vsadili v človeka. Doslej sta že dva bolnika prejela prašičje srce, vendar sta bila oba postopka neuspešna, saj sta prejemnika umrla nekaj tednov po operaciji.