Predsednikov šov: tako se je Vučić odzval na sprejetje resolucije o genocidu (VIDEO)

Generalna skupščina Združenih narodov je danes s 84 glasovi za, 19 proti in 68 vzdržanimi potrdila resolucijo, ki 11. julij razglaša za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici. Resolucijo sta predlagali Nemčija in Ruanda, Slovenija pa je pri njej sodelovala skupaj s skoraj 40 državami.

Enote bosanskih Srbov so leta 1995 v Srebrenici, ki je bila takrat pod zaščito ZN, pobile več kot 8000 Bošnjakov. Ta zločin je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije opredelilo kot genocid. Doslej je bilo zaradi tega na tem sodišču in na sodiščih v BiH obsojenih več kot 50 oseb. Pokol v Srebrenici je za genocid razglasilo tudi Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ).

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je v New Yorku v sredo in danes lobiral proti resoluciji, je medtem v Generalni skupščini danes napadel evropske in druge zahodne podpornice resolucije, ker bi naj izvajale gospodarski pritisk na članice ZN v podporo predlogu.