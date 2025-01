Požari pustošijo po Los Angelesu, zvezdniki v paniki, da bodo morali zapustiti svoje vile

Veliki gozdni požari, ki so v torek zajeli območje Los Angelesa, so povzročili paniko med prebivalci, med njimi so številne slavne osebnosti. Ognjeni zublji ogrožajo približno 30.000 ljudi in več kot 10.000 domov, vključno s hišami hollywoodskih zvezd.

V okolici Los Angelesa je namreč izbruhnil nov požar, ki se izjemno hitro širi, zublji pa goltajo vse pred seboj. Da bodo ostali brez domov, med drugim grozi zvezdnikom, kot so Chris Pratt, Reese Whiterspoon, Miles Teller ter celotni klan Kardashian.

Situacija ostaja zelo resna

Med prvimi se je na družbenih omrežjih oglasila manekenka Hailey Bieber, žena pevca Justina Bieberja, ki je povedala, da je ogenj že uničil približno 1200 hektarjev gozda.

FOTO: Eric Thayer Getty Images Via Afp

Hči znanega glasbenika Travisa Barkerja Alabama Barker je sporočila, da so morali zaradi požara zapustiti svoj dom. Ljudem je svetovala, naj se nemudoma evakuirajo in poskrbijo za svojo varnost.

Mandy Moore FOTO: Aude Guerrucci Reuters

Tudi igralka Mandy Moore je skupaj z možem Taylorjem Goldsmithom in njunimi tremi otroki zapustila svoj dom v Pasadeni, ko so se ognjeni zublji približali njihovemu območju.

Objava Mandy Moore FOTO: Instagram

Na Instagramu je Mandy delila sporočilo: »Evakuirani smo skupaj z otroki, psi in mačkami, vsi smo na varnem.«

Med ogroženimi območji so tudi soseske, kjer imajo hiše slavni igralci, kot sta Chris Pratt in Reese Witherspoon, ter člani družine Kardashian. Čeprav še ni znano, ali so njihove nepremičnine neposredno ogrožene, so se mnogi zahvalili gasilcem za njihov trud. Paris Hilton je zapisala: »Molimo za vse in se zahvaljujemo tistim, ki prvi prihitijo na pomoč.« Na družbenih omrežjih je delila posnetke požara iz zraka, ki prikazujejo, kako obsežen in uničujoč je požar.

Oglasila se je tudi ena izmed sester Kardashian in se javno zahvalila gasilcem, ki že več kot 24 ur neprekinjeno rešujejo življenja in domove.

Objava Hailey Bieber FOTO: Instagram

Odpovedana premiera filma

Zaradi požara je bila odpovedana tudi premiera filma Unstoppable, v katerem igra Jennifer Lopez, dogodek pa je bil načrtovan za torek zvečer v Los Angelesu.

Gasilske ekipe, ki se borijo proti uničujočemu požaru na območju Pacific Palisades, opozarjajo, da jim primanjkuje vode in opreme, saj se območje za evakuacijo širi proti Malibuju in Calabasasu. Vse popoldne so gasilska letala z neba gasila ogenj, vendar so zaradi močnega vetra in slabe vidljivosti morali začasno prekiniti letenje. Situacija ostaja zelo resna, poroča informer.rs.