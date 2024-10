Posnetek Netanjahujeve hiše po napadu: kako je dron prebil obrambo?! (VIDEO)

Obmorska rezidenca izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na območju Cezareja je bila poškodovana v napadu z dronom, kot smo že poročali. Odgovornost je prevzela skupina Hezbolah.

Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek poškodovanega objekta, ki ga je geolociral CNN. Netanjahu in njegova žena med sobotnim napadom nista bila doma, poškodovan ni bil nihče, so sporočili izraelski uradniki.

Zaobšel izraelsko protiletalsko obrambo

Incident je sprožil številna vprašanja o tem, kako je dron obšel izraelski obrambni sistem, še posebno ko so Hezbolahove sile pod močnim pritiskom, izraelska vojska pa stopnjuje napade na dele Libanona.

Izraelska televizija Kann 11 je objavila fotografijo hiše, na kateri je videti razbite šipe in sledi požara. Poročali so, da je bilo poškodovano tudi okno spalnice.

To pravi vojska

Izraelska vojska je v soboto sporočila, da so »tri drone identificirali, ko so prečkali mejo med Libanonom in izraelskim ozemljem. Dva so prestregli, eden pa je zadel objekt na območju Cezareje.« Netanjahujev tiskovni predstavnik je potrdil napad, vendar so izraelske oblasti šele naslednji dan priznale, da je dron zadel premierjevo hišo.

Hezbolah je prevzel polno odgovornost za napad in izdal opozorilo: »Če še nismo prišli do vas, vedite, da so med nami dnevi, noči in bojišče.«

Zapora ceste pred premierjevo vilo po napadu. FOTO: Jack Guez Afp

Iran vpletenost zanikal

Netanjahu je v objavi na omrežju X za napad obtožil »iranske agente« in izjavil, da so storili »veliko napako«. Dodal je: »Irancem in njihovim zaveznikom v osi zla sporočam: kdor škodi državljanom Izraela, bo za to plačal visoko ceno.« Iran je zanikal vpletenost v napad z droni in izjavil, da je operacijo izvedel Hezbolah.

Napad je pokazal, da tudi tehnološko manj napredna orožja, kot so droni, lahko predstavljajo resno grožnjo. Čeprav izraelski obrambni sistemi uspešno prestrežejo večino izstrelkov, so ti razviti predvsem za rakete in projektile, ne pa za drone, ki lahko letijo nizko, počasi in hitro spreminjajo smer.

Prejšnji Hezbolahov napad z dronom je oktobra v izraelski vojaški bazi ubil štiri vojake, ta pa je oddaljena približno 65 kilometrov od meje. Julija je dron, ki so ga izstrelili hutijevci, uporniška skupina iz Jemna, ki jo podpira Iran, v Tel Avivu ubil enega človeka in jih ranil najmanj deset.

Načrti za napad na Iran?

Napad na Netanjahujevo hišo se je zgodil v času zaostrovanja konfliktov na Bližnjem vzhodu. Izrael še ni odgovoril na napad z balističnimi raketami, ki ga je Iran izvedel na začetku meseca, medtem pa nadaljuje vojno proti Hezbolahu v Libanonu.

Obenem je Izrael pod drobnogledom, saj ZDA preiskujejo razkritje zaupnih obveščevalnih podatkov o izraelskih načrtih za povračilne ukrepe proti Iranu po iranskem raketnem napadu 1. oktobra.