Napadli Netanjahujevo rezidenco in sedež Mosada

Proti rezidenci izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja v Cezareji v osrednjem delu Izraela je bil danes izstreljen dron, so sporočili iz njegovega urada. Dodali so, da v incidentu ni bilo poškodovanih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz Netanjahujevega urada so še sporočili, da v času incidenta premierja in njegove soproge ni bilo v zgradbi v obmorskem letovišču med Tel Avivom in Haifo.

Izraelska vojska je pred tem sporočila, da je brezpilotni letalnik iz Libanona danes »zadel objekt« v Cezareji. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni jasno, ali je ta objekt Netanjahujeva rezidenca.

Prestregli še dva brezpilotnika

V incidentu ni bil nihče ranjen, je sporočila vojska. Dodali so, da so poleg tega prestregli dva brezpilotnika.

V Tel Avivu, 55 kilometrov južneje, so medtem izdali opozorilo pred zračnim napadom, saj naj bi se dron približal okrožju Glilot, kjer sta sedež izraelske zunanje obveščevalne službe Mosad in še en obveščevalni center.

Po navedbah vojske, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so se sirene oglasile še na številnih drugih lokacijah na severu Izraela, vključno z mestom Tiberias na zahodni obali Galilejskega jezera.