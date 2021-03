Poskusni žur v Amsterdamu

1300 se jih je po dolgem času zabavalo.

Plesali v šestih skupinah

Pripravljajo se na boljšo epidemiološko sliko.

Novi koronavirus nam je odvzel možnost zabave, vsaj divje in množične, kot kaže, bomo v prihodnje tudi žurirali omejeno in po novih pravilih. Tako so se v nadzorovani zabavi preizkusili Nizozemci, ki so po več kot letu dni lahko obiskali sloviti ZiggoDome v Amsterdamu. Namesto 17.000 plesa in glasbe željnih obiskovalcev, kolikor jih dvorana sprejme, jih je lahko vstopilo le 1300, a ti so morda orali ledino za preostale nadobudne žurerje.Udeleženci so bili namreč del raziskovalnega projekta, ki ugotavlja možnosti varne oblike zabave, na katero smo zaradi pandemije morali preprosto pozabiti. Obiskovalce dvorane – vstopiti so smeli le tisti z negativnim testom na novi koronavirus, ki ni smel biti starejši od 48 ur – so razdelili v šest skupin, v katerih so se morali dosledno držati navodil: vsaka je imela svoja pravila glede varnostne razdalje, uporabe maske in drugih meril, strokovnjaki pa jih bodo pet dni po zabavi znova povabili na testiranje. Pri morebitnih okuženih bodo preverili, v kateri skupini so se gibali in kakšna je bila možnost prenosa virusa, izsledki analiz pa bodo dragoceno orodje pri oblikovanju smernic ob odprtju prireditvenega sektorja, ko bodo razmere za to ugodne. Plesnemu preizkusu bodo sledili še poslovna konferenca, gledališka predstava in pa nogometna tekma, poroča Reuters.Po zdajšnjih smernicah se lahko dogodkov na Nizozemskem ob ugodni epidemiološki sliki udeleži le 100 obiskovalcev, organizatorji prireditev si seveda želijo mnogo več gostov. Zabava v ZiggoDomu je mnogim dala upanje na boljši jutri, številni žurerji so po dogodku navdušeno pojasnjevali, da so se ob divjih ritmih glasbe kljub strogim pravilom počutili kot prerojeni.