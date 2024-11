Poplavne nevarnosti v Španiji še ni konec, izdano je rdeče opozorilo

Meteorološka agencija je danes za pokrajino Valencija, ki so jo pred dnevi opustošile silovite poplave, izdala rdeče opozorilo zaradi nevarnosti novih obilnih padavin. Oblasti so prebivalce območja posvarile, naj zvečer ne zapuščajo domov. Policija je v mestu Valencia in okolici obveščala celo s pomočjo megafonov, poroča agencija AFP.

V eni uri bi lahko padlo do 90 milimetrov padavin, opozarjajo.

Poplave brez primere je minuli teden na območju povzročilo deževje, ki se je začelo že v ponedeljek zvečer. V ujmi je po zadnjih podatkih umrlo 217 ljudi, od tega 213 v Valenciji, eden v Andaluziji, trije pa v pokrajini Kastilja-La Mancha.

Lokalci so jezni

Posledice uničenja so vidne povsod - ulice so še vedno preplavljene z blatom, uničeni avtomobili in predmeti, ki jih je nanesla voda, ležijo vsepovsod.

Med prebivalci vlada jeza zaradi prepričanja, da so jih oblasti o nevarnosti obvestile prepozno, po sami naravni nesreči pa naj ne bi prejeli zadosti pomoči.

Španski kralj Felipe govori z ljudmi, na obrazu ima blato. FOTO: Eva Manez Reuters

Svojo jezo so lokalni prebivalci danes pokazali ob obisku premierja Pedra Sancheza in kraljevega para, kralja Felipeja VI. ter kraljice Letizie, ki so jih med drugim pričakale žaljivke.

Zaveda se, da ni naredil dovolj

Felipe, ki je s soprogo predčasno prekinil obisk, je kasneje državo pozval, naj razume jezo in frustracije ljudi, ki so jih prizadele poplave. V posnetku, objavljenem na družbenih medijih, je menil še, da je žrtvam treba ponuditi upanje in zagotovilo, da je država prisotna v celoti.

V soboto je premier Sanchez na območje napotil dodatnih 10.000 vojakov in policistov. Kot je dejal, se zaveda, da to ni dovolj.