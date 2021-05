Policist zahteva novo sojenje

Porota je pred dvema tednoma odločila, da je Derek Chauvin med lansko aretacijo z nasilnim prijemom ubil temnopoltega osumljenca Georgea Floyda, a njegov odvetnik zdaj trdi, da sojenje ni bilo pošteno, obsodba pa nezakonita.

Sojenje naj bi bilo nepošteno zaradi izjemne medijske pozornosti in rasnih pritiskov javnosti ter številnih domnevnih napak sodišča in tožilstva, porota pa naj bi se vdala pričakovanjem in obtoženca že vnaprej obsodila. Izkazalo pa se je še, da je eden od porotnikov Brandon Mitchell sodeloval celo na shodu proti rasizmu avgusta lani, posvečenem obletnici pohoda na Washington leta 1963 in znamenitega govora Martina Luthra Kinga. Mitchell je takrat nosil majico s Kingovo podobo in napisoma Spravite kolena z mojega vratu in Temnopolta življenja štejejo. Med izbiro porote je Mitchell zatajil svojo udeležbo na shodu proti policijskemu nasilju, kar po oceni obrambe jasno kaže na pristranskost porote in posledično neveljavnost njene sodbe.



Spomnimo, Chauvin je med lansko aretacijo s kolenom več kot devet minut pritiskal na Floydov vrat, čeprav ga je ta opozarjal, da ne more dihati. Nasilni dogodek je sprožil nemire in proteste po ZDA, Chauvina, ki je kmalu izgubil službo, pa je pred dvema tednoma doletela obsodba v vseh točkah obtožnice in mu grozi več deset let zapora. Obeta se tudi sojenje preostalim trem policistom, prisotnim pri Floydovi aretaciji, zaradi sodelovanja pri uboju in umoru.

