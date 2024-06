Poglejte ta bizaren nastop ene največjih televizijskih zvezd nekdanje Jugoslavije (VIDEO)

Beograjska skupščina je po ponovljenih volitvah, ki jih je spremljal bojkot dela opozicije in obtožbe, da so ukradene in ne dosegajo demokratičnih standardov, za župana srbske prestolnice izvolila Aleksandra Šapića iz vladajoče SNS.

Za Šapića je glasovalo 62 od prisotnih 64 svetnikov mestne skupščine, ki šteje 110 sedežev. Šapić je po vnovični izvolitvi dejal, da bo zaupanje meščanov gradil na tistem, kar je naredil med svojim prejšnjim mandatom in zavrnil kritike opozicije. Župan Beograda je bil od leta 2022, zaradi neoblikovanja oblasti po decembrskih lokalnih volitvah pa od konca lanskega leta predsednik prehodnega mestnega organa do ponovitve volitev 2. junija letos.

Zanj nima besed, le dlani

Razpravo je med drugim zaznamoval čudaški govor svetnika SNS Branislava Branka Milićevića, številnim znanega kot Branko Kockica. Le na kratko je stopil do govorniškega mesta in dejal, da za Šapića nima besed, le dlani, zato mu je zaploskal, navajajo srbski mediji.