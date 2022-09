Neverjetno, kaj se je zgodilo ob krsti kraljice Elzabete II. (VIDEO)

Več sto tisoč žalujočih se je v četrtek v Balmoralu zbralo v vrsti, da bi se še zadnjič poklonili kraljici po njeni smrti. Toda opazovalci so bili zgroženi, ko se je stražar, ki je bdel ob krsti kraljice Elizabete II. v Westminstrski palači, začel zibati na nogah nekaj trenutkov preden se je zgrudil.

Ob glasnem vzdihu

Stražar je nekaj trenutkov prej za kratek čas stopil z odra, potem pa je spet zavzel svojo pozicijo, ko so se mu pridružili še drugi vojaki. Nekaj sekund kasneje se je onesvestil in padel naprej ter pristal na kamnitih tleh ob glasnem vzdihu mimoidočih, ki so se postavili v vrsto, da bi izrazili spoštovanje kraljici.

Prenos v živo so za nekaj minut prekinili, medtem ko je policija stražarju takoj prihitela na pomoč, poroča Mondo. Kraljičino krsto, ki je postavljena na dvignjeno ploščad, imenovano katafalk, dan in noč varujejo enote suverene telesne straže. Kralj Karel III, William in Harry so se ponovno združili, da bi žalovali in korakali za krsto. V Westminstrski palači je potekalo kratko bogoslužje, v katerem je sodelovala kraljeva družina.