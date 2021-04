Po zakonu bodo državljani razdeljeni na cepljene in necepljene, pravice bodo različne

Ni privilegij za cepljenje ljudi, ampak obveza po ustavi?

Kaj predpisuje novi zakon?

V Nemčiji je v veljavo stopil zakon, ki omogoča uvedbo strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, med njimi policijsko uro in šolanje na daljavo. Nemška kanclerkaje stopila v bran zakonu, saj da se lahko epidemiološko sliko izboljša le s strogimi ukrepi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V okviru zakona se sproži t. i. zvezna nujna zavora, ko v nekem okrožju najmanj tri zaporedne dni beležijo incidenco okužb na 100.000 ljudi nad 100. V petek je osem zveznih dežel beležilo incidenco nad 165, državno povprečje je 164. Veliko delov države je nad zakonsko določeno mejo, od podeželja do velemest.Zakon, ki ga je ta teden potrdil parlament, je sicer požel kar nekaj kritike, saj spreminja strukturo in ravnovesje moči med zvezno vlado in deželnimi vladami glede sprejemanja odločitev.Nemška kanclerka Angela Merkel je opozorila, da ni alternative temu zakonu in strogim ukrepom. »Nobeni država, ki ji je uspelo prekiniti tretji val pandemije in se potem sprostiti, to ni uspelo brez strogih ukrepov, kot so nočne omejitve druženja,« je povedal v svojem tedenskem sporočilu.Medtem je pravosodna ministricaocenila, da bi lahko cepljeni ljudje uživali dodatne sprostitve ukrepov. »Če se bo ugotovilo, da cepljenje ne le zaščiti pred boleznijo, ampak tudi prepreči nadaljnje širjenje virusa, je treba to upoštevati pri ukrepih,« je povedala za časnik Handelsblatt.Prepričana je, da to ni privilegij za cepljenje ljudi, ampak obveza po ustavi. Kakšne ukrepe bi lahko sprostili za cepljene osebe, bo tema razprav med zveznimi in deželnimi voditelji v ponedeljek.V Nemčiji so doslej s cepljenjem v celoti zaščitili sedem odstotkov ljudi, prvi odmerek pa je do danes prejelo skupno 22 odstotkov ljudi.Novi zakon sicer predpisuje, da mora vsako okrožje ali mesto, kjer sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev vsaj tri zaporedne dneve presega 100, uvesti enoten nabor ukrepov za zajezitev epidemije. Lokalne oblasti morajo osebne stike ljudi omejiti na eno gospodinjstvo in še eno osebo iz drugega gospodinjstva. Med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj je v veljavi policijska ura, sprehodi in tek so dovoljeni do polnoči. Izjema velja za nujne opravke.Trgovine z nenujnim blago lahko strežejo zgolj kupce z negativnim izvidom testa na novi koronavirus ter ob rezervaciji ure obiska trgovine. Če incidenca preseže 150, lahko potrošniki zgolj prevzamejo vnaprej naročeno blago. Šolanje na daljavo morajo uvesti, če incidenca preseže 165.Nemška vlada je danes v okviru prizadevanj za zajezitev pandemije tudi omejila povezave z Indijo, kjer se pospešeno širi nova različica koronavirusa. Prihodi iz Indije bodo od ponedeljka dovoljeni le še izjemoma za nemške državljane in tiste tujce z dovoljenjem za bivanje. Vsi pa morajo pred prihodom predložiti negativen test na novi koronavirus, obvezna je tudi karantena.