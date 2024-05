Za prekmursko pevko je nastopilo novo obdobje. To je napovedala že z aktualno uspešnico Napaka, v kateri se je ob njej pojavil lepotec Tine Ugrin. Sedaj je sprejela še eno ključno odločitev, in sicer da se bo bolj intenzivno posvetila sebi. »Predolgo sem zapostavljala svoje želje in skrajni čas je, da se večkrat pocrkljam,« nam je sporočila s sanjskega otočja sredi Indijskega oceana. »Spakirala sem in šla,« kratko in jedrnato pravi Nika Zorjan. Dovolj je bilo ždenja doma in čakanja, da se nekaj vznemirljivega zgodi. Če se ne angažiramo, gre življenje mimo nas in na koncu ostanemo polni obžalo...