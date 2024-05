Pater jezuit Jože Roble: Župniki zavidajo Martinu Golobu

V Dobrepolju je svoj mir našel pater jezuit Jože Roblek, letos bo dopolnil 86 let. Obiskali smo ga na petek, malce po maši, ki jo je daroval za oskrbovance v domu starejših v Zavodu sv. Terezije v Dobrepolju. Sprejel nas je v svoji sobi, kjer rad bere, moli, premišljuje, tudi piše. Za njim je pestra življenjska pot. V zadnjih letih je opozarjal na pota in stranpota Cerkve na Slovenskem in jih tudi dobil po prstih. Šel je do Vatikana, do samega papeža Frančiška, da bi opozoril na težave. Pater Jože, leta tečejo. Pred časom ste izdali knjigo Lepo je biti star. Kaj na to porečete? Lepo je biti ...