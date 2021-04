Nemčija bo kupila ogromno ruskega cepiva

Med Nemčijo in Rusijo potekajo pogovori o nakupu 30 milijonov odmerkov ruskega cepiva proti novemu koronavirusu sputnik V. Ministrski predsednik zvezne dežele Saškaje potrdil, da namerava Nemčija cepivo kupiti, ko bo njegovo rabo odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema). »Nemčija se pogaja o nakupu trikrat po 10 milijonov odmerkov cepiva za junij, julij in avgust, če bo Ema cepivo hitro odobrila,« je Kretschmer po sestanku z ruskim ministrom za zdravjesporočil na twitterju.Nemčija je odločitev, da se začne z Rusijo pogovarjati o nakupu sputnika, ki v EU še nima dovoljenja za uporabo, sprejela na začetku aprila. Nemški minister za zdravjeje v začetku meseca dejal, da skuša Nemčija doseči zavezujoč dogovor o količini odmerkov cepiva, ki bi lahko v Nemčijo prispeli po odobritvi.Nemčija je do zdaj svoje nakupe cepiva usklajevala v okviru EU. Da bosta naročili rusko cepivo, sta sicer prvi napovedali zvezni deželi Bavarska ter Meklenburg in Pomorjansko. Ema trenutno izvaja pregled ruskega cepiva, vendar še ni znano, kdaj bi ga lahko odobrila.