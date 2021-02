Po srečanju voditeljev EU: Prihodnjih nekaj tednov bo še težkih

Glavna prednostna naloga je pospešiti proizvodnjo in dobavo cepiv, a prihodnjih nekaj tednov bo s cepljenjem še težko, je poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel po virtualnem zasedanju voditeljev članic EU. Obenem je sicer izrazil optimizem in izpostavil, da želi kljub vsemu posredovati sporočilo upanja.



Voditelji so danes v skupni izjavi ocenili, da epidemiološke razmere ostajajo resne in da so nove različice dodaten izziv, zato je treba ohraniti stroge omejitve in obenem okrepiti prizadevanja za dobavo cepiv. Izpostavili so nujnost pospešitve procesa odobritve, proizvodnje in razdeljevanja cepiv ter cepljenja in potrebo po krepitvi nadzora nad novimi različicami in zmogljivostmi njihovega prepoznavanja.



Ob težavah pri dobavi cepiv, zlasti z britansko-švedskim podjetjem AstraZeneca, so farmacevtskim podjetjem posredovali odločno sporočilo, da morajo zagotoviti predvidljivost proizvodnje cepiv in spoštovati pogodbene obveznosti. Neuradno se je z vrha poročalo tudi o pozivih k ostrejšemu pristopu do podjetij, ki ne spoštujejo obveznosti, v okviru mehanizma za nadzor izvoza cepiv.



Slovenski premier Janez Janša je na twitterju v angleščini zapisal, da je treba do konca junija zagotoviti dovolj cepiv za vse Evropejce. »To je doslej najpomembnejši cilj te generacije.«

