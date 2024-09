Po podpori Taylor Swift Kamali Harris okrepljena registracija volivcev

Ameriška zvezna agencija, ki spremlja promet na spletni strani za registracijo volivcev Vote.org, je zaznala krepko povečanje obiskov, potem ko je popularna pevka Taylor Swift po torkovem televizijskem soočenju predsedniških kandidatov v ZDA javno izrazila podporo demokratki Kamali Harris, poročajo ameriški mediji.

Spletno stran Vote.org je v torek zvečer med 21. uro po vzhodnoameriškem času do srede zjutraj obiskalo več kot 337.000 ljudi. Čeprav še ni znano, koliko se jih je dejansko registriralo za volitve, ameriški politični analitiki domnevajo, da obiski niso bili le posledica radovednosti.

Pop zvezdnica Taylor Swift je po koncu soočenja na televiziji ABC med Harris in republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom sporočila, da podpira kandidaturo demokratke. Swift je že leta 2020 podprla kandidaturo Joeja Bidna.

34-letna pevka je sporočila, da podpira Harris, ker se demokratka bori za pravice in vprašanja, za katera verjame, da »potrebujejo bojevnico«. Ob tem je pozvala prebivalce ZDA, naj se registrirajo za volitve, in objavila tudi povezavo na spletno stran za registracijo ter druge informacije o volitvah.

284 milijonov sledilcev

Objavo je Swift pospremila s fotografijo, na kateri je skupaj z mačkom po imenu Benjamin Button, s katerim se je že decembra fotografirala po izboru za osebnost leta revije Time. Šlo je za posredno zbadljivko na račun republikanskega podpredsedniškega kandidata JD Vancea, ki je nedavno dejal, da državo vodijo »dame z mačkami brez otrok«.

Trump je pevkino podporo Kamali Harris zavrnil kot nepomembno in menil, da bo Taylor Swift zaradi tega plačala ceno na trgu. Demokrati so po drugi strani navdušeni in upajo, da bo podpora megazvezdnice njihovi kandidatki zagotovila pomembne glasove v zveznih državah, kjer bodo izidi odločali o zmagovalcu volitev 5. novembra.

Taylor Swift ima na Instagramu 284 milijonov sledilcev, njen izraz podpore Kamali Harris pa je prejel več kot devet milijonov všečkov.

Soočenje med Trumpom in Harris si je po podatkih agencije Nielsen na 17 televizijskih mrežah ogledalo 67,14 milijona gledalcev. To je več od junijskega soočenja med predsednikom Joejem Bidnom in Trumpom s 51,3 milijona gledalcev, vendar manj od prvega soočenja med Trumpom in Bidnom leta 2020, ki si ga je ogledalo 73,1 milijona ljudi.

Preberite še: