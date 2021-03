Po incidentu v Beli hiši se Major vrača

Šolanje opravila z odliko

Kdo ve, kako bosta kužka sprejela muco!

3

leta je star živahni Major.

Pred časom je Belo hišo pretresel pasji incident, ki pa še zdaleč ni bil tako hud, kakor so sprva nekateri poročali: spomnimo, mlajši nemški ovčar predsedniškega para je šavsnil enega od tajnih agentov, zato sta se oba psa vrnila v domači Delaware na dodatno šolanje, ki pa sta ga menda opravila z odliko, zato sta se vrnila v predsedniško rezidenco v Washington D. C.Kot je pojasnil, odziv triletnega Majorja na kopico novih ljudi in okoliščin niti ni bil tako zelo presenetljiv, in poudaril, da zaposleni v Beli hiši ni potreboval posebne zdravniške oskrbe in ni bil resno poškodovan; kuža je očitno izrazil nestrinjanje z novo osebo, ki je bila njegovemu gospodarju ves čas za petami, pojasnjuje prvi mož ZDA.Kljub temu sta predsednik in prva damazaplet vzela zelo resno in Majorja ter izkušenega, trinajstletnega Champa, ki je z življenjem v političnem soju žarometov že dolgo seznanjen, napotila na dodatno izobraževanje in preizkuse v Delaware: njuno šolanje se je zdaj sklenilo in nemška ovčarja sta pripravljena na nove izzive, zagotavljajo v Beli hiši.Psa sta sicer med tamkajšnjim osebjem zelo priljubljena in nista nikoli osamljena, ko sta predsednik in prva dama zaposlena, na voljo za gibanje in igro jima je celotna južna zelenica rezidence, v notranjosti pa se zadržujeta v izbranih dnevnih prostorih. V kratkem pa se bosta znašla pred novo preizkušnjo: zakonca Biden namreč načrtujeta tudi posvojitev mačke, živalskemu veselju v Beli hiši še kar ni videti konca ...