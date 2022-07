Po Floridi se je plazil piton velikan težak 98 kilogramov

Pitoni so na Floridi že prava nadloga: potem ko se jih razvajeni in nesposobni lastniki naveličajo, jih preprosto spustijo v naravo, kjer pa ti plazilci nimajo naravnega sovražnika, zato ogrožajo domače živalske vrste.



Predvsem zmanjšanje števila samic je nujno za zajezitev razmnoževanja kač, ki na Floridi že pošteno strašijo javnost. Pristojne službe zato poskušajo neželene živali iskati tudi z organizacijo različnih tekmovanj, na katerih sodelujočim ponujajo denarno nagrado v zameno za ulovljenega plazilca, tokrat pa se je na delu izkazal piton Dionysus, ki so ga opremili z radijskim oddajnikom, potem pa je znanstvenike vodil do samice. In to breje, v sebi je nosila kar 122 jajc!

Na Floridi nimajo naravnega sovražnika.

Kača, ki so jo pokončali, je bila dolga pet metrov, stara pa naj bi bila okoli 20 let, ocenjujejo strokovnjaki. Z njimi se je borila kar 20 minut, nazadnje jo je čakala smrt.

Da je 98-kilogramska pitonka rekorderka v tej zvezni državi, ni dvoma; najtežja samica do zdaj je tehtala 84 kilogramov, največji samec pa je bil dolg 4,87 metra in težek 63,5 kilograma. Kot rečeno, nadležne in za ekosistem nevarne kače na Floridi lovijo tudi na organiziranih tekmovanjih, denimo Python Challenge, avgusta letos naj bi se ga udeležilo 600 nadobudnih lovcev. Kdor ujame največ pitonov, prejme približno 2350 evrov, kdor ujame najdaljšo kačo, pa okoli 1400 evrov.