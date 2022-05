Za dogajanje v Ukrajini odgovoren tudi Nato? Tako pravi papež Frančišek

Oči vsega sveta so uprte v Rusijo in dogajanje v Ukrajini. Medtem ko je Zahod s sankcijami ostro nastopil proti Rusiji in s prstom pokazal na Vladimirja Putina kot na edinega krivca za dogajanje na ukrajinskih tleh, je papež Frančišek izrazil nekoliko drugačno mnenje. Posredno krivdo za rusko invazijo na Ukrajino išče tudi pri zvezi Nato.

V intervjuju za italijanski časopis Corriere della Sera je bil papež nekoliko previden in ni dejal, da je Nato sprožil spor med sosedskima državama, je pa izrazil mnenje, da bi lahko dejanja zveze Moskvo spodbudila k invaziji. Pravi, da je čezatlantsko vojaško zavezništvo morebiti »lajalo« pred ruskimi vrati.

Papež je brutalno vojno primerjal s civilno vojno leta 1990 v Ruandi in z ruandskim genocidom, ko je prišlo do pokola Tutsijev in Hutujcev.

Sveti sedež se sicer že od sredine marca zavzema, da bi prišlo do srečanja papeža Frančiška in Vladimirja Putina v Moskvi. »Vodja Kremlja nam mora opredeliti časovno okno. Nismo še dobili njihovega odgovora in še vedno se trudimo, pa četudi dobimo odgovor, da se Putin trenutno noče ali ne more sestati z nami.« Na vprašanje, ali namerava obiskati Kijev, je dejal, da trenutno ne. »Najprej moram v Moskvo, najprej se moram sestati s Putinom,« je dejal. V Ukrajino naj bi sicer poslal dva kardinala.

Potrdil je še, da je odpovedal srečanje s patriarhatom Kirilom, vodjo Ruske pravoslavne cerkve, ki je v celoti podprl ruskega predsednika in vojno. V telefonskem pogovoru pa naj bi Kirilu položil na srce, naj ne bo Putinov ministrant.

Papež Frančišek je v zadnjih mesecih pogosto kritiziral invazijo, a se je hkrati tudi, zaradi vatikanske zunanje politike, izogibal omenjanju Vladimirja Putina. Politico še navaja, da ruska ambasada ni odgovarjala na klice in sporočila Svetega sedeža.