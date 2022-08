Otrok, ki se je kopal v reki, naj bi se okužil z amebo, ki požre možgane, in umrl

Otrok v Nebraski je umrl po tem, ko se je najverjetneje okužil z amebo Naegleria fowleri, znano kot amebo, ki požre možgane, poročajo ameriški mediji. Če se bo to potrdilo, bo to prva uradna smrt zaradi amebe v tej državi.

Otrok je 8. avgusta plaval v reki Elkhorn, pet dni pozneje pa je razvil prve simptome. Pooblaščena za zdravstvo Lindsay Huse je povedala, da gre za izjemno redko vrsto okužbe, a da vedno obstaja tveganje za okužbo v teh sladkih vodah. Dodala je, da je povsem mogoče, da so tudi ostali kopalci bili v stiku z amebo, a da se nihče ni okužili. »Gre za izjemno nesrečni incident,« je povedala.

Ameba Naegleria fowleri povzroča navadno smrtonosno bolezen. Živi v potokih, rekah in jezerih, najti pa jo je mogoče tudi v slanih in polslanih vodah ter bazenih. Pot v telo in možgane običajno najde skozi nos do možganov, ponavadi med plavanjem ali potapljanjem. Oseba se lahko okuži tudi med pitjem kontaminirane vode. Okužba pa se ne prenaša.

Simptomi okužbe

Bolezen izbruhne po dveh ali treh dneh, med simptomi so glavobol, vročina, boleče grlo in bruhanje. Smrt lahko nastopi že v nekaj dneh. Pozneje lahko pripelje do zatrdelega vratu in nevroloških simptomov.

Okužbe so sicer razmeroma redke. V ZDA so v zadnjih desetih letih zabeležili slabih 40 primerov. Najbolj so na udaru toplejše zvezne države, med njimi prednjači Teksas. »Okužbe z amebo so pogostejše v poznejšem poletju, v topli vodi s slabim pretokom. Primeri so pogostejši v južnih državah ZDA, v novejšem času pa so jih evidentirali tudi severneje. Najboljši način za zaščito pred okužbo je to, da onemogočimo vodi, da pride v nos,« je povedal ameriški epidemiolog Matthew Donahue.