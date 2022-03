Rusko orožje, ki v nekaj minutah zradira London: poglejte, kako deluje

Pod bremenom sankcij zaradi invazije na Ukrajino so Rusi objavili novi posnetek izstrelitve svoje nadzvočne rakete 3M-22 cirkon z vojaške ladje v Belem morju (zaliv Barentsovega morja, ki se zajeda v celino med polotokoma Kola in Kanin na skrajnem severozahodu Rusije). Vladimir Putin je že 20. februarja 2020 napovedal, da bo cirkon letel devetkrat hitreje od zvoka, posnetek, ki se je zdaj pojavil, pa je očitno nastal decembra lani. Domet izstrelka je približno 1.045 kilometrov, a poveljnik fregate kapitan Igor Krokhmal trdi, da lahko zadene cilje na razdalji do 1.500 kilometrov, piše slobodnadalmacija.hr.

Kako deluje?

Cirkon je dvostopenjska raketa. Ob izstrelitvi naj bi jo na nadzvočno hitrost pospešil trdogorivni potisnik, hiperzvočno hitrost pa naj bi dosegla s potisno cevjo z nadzvočnim zgorevanjem na tekoče gorivo decilin. Njeno telo je aerodinamične oblike za ustvarjanje vzgona, krila služijo le za usmerjanje proti cilju. Če cirkon leti 11.000 kilometrov na uro, potem ima hitrost 183 kilometrov na minuto.

Zmogljiv ameriški radar SPY-1, ki ga nosijo raketne križarke razreda ticonderoga in del protiletalskega/protiraketnega sistema aegis, odkriva napadalčeve cilje na razdalji 300 kilometrov. To pomeni, da bi imela posadka ladje le dve minuti časa, da odkrije in uniči cirkon. Prestrezne rakete aegis potrebujejo od osem do deset sekund od zaznave cilja do izstrelitve, a v teh desetih sekundah se cirkon že premakne za 29 kilometrov. Aegisi tako niso dovolj hitri. Aegisov radar bi teoretično lahko raketo pravočasno zaznal, v praksi pa to zaradi zakonov fizike ni mogoče. Zaradi izjemno visokega pritiska, ki ga cirkonov nos ustvari s prebijanjem zraka pri tako veliki hitrosti, je zrak pred raketo ioniziran, zato cirkon leti v tako rekoč plazemskem oblaku in ostane neviden.Viden postane šele 50 kilometrov pred tarčo, kar pomeni, da ta ne bi imela niti dveh sekund časa, da se poslovi od življenja.

Čemu je pravzaprav namenjen cirkon?

Ruska vojaška televizijska postaja je izpostavila zahodne kopenske cilje. Ob tem so neposredno omenili London, v ruskem mafijskem žargonu Londongrad, kjer je trenutno pod sankcijami blokiran ogromni kapital ruskih oligarhov in mafijcev. Cirkon je sicer prvotno pomorsko, protiladijsko orožje. Združene države imajo 20 letalonosilk, Rusi pa eno. Ta izpluje iz pristanišča ob pomoči vlačilca, da se slučajno ne pokvari pogonski stroj ali krmilo. To nesorazmerje je že dolgo trn v Putinovi peti, še posebej, ker ZDA svojo doktrino gradijo na moči letalonosilk.

Cirkon se sicer lahko izstreli s kopnega in z morja. Rusi imajo trenutno 12 aktivnih fregat razreda bujan, ki plujejo od leta 2006. Portal military.com ocenjuje, da bi lahko vsaka od teh ladij nosila 25 cirkonov, le šest pa bi jih zadostovalo, da bi tudi največjo ameriško letalonosilko spremenili v bodočo potapljaško atrakcijo.