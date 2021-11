Okuženega privezali na posteljo in ga poljubljali, da bi se okužili

Tožilstvo v italijanskem mestu Bolzano je začelo preiskavo, potem ko je moški umrl, nekaj ljudi pa končalo na intenzivni negi po domnevni zabavi z namenom, da se namerno okužijo z novim koronavirusom. Ta zastrašujoči trend ni razširjen le v Severni Italiji, kjer se ljudje ne želijo cepiti, ampak se želijo le okužiti, da bi dobili covidno potrdilo za službo, izhod v lokale, restavracije, knjižnice in vse ugodnosti, ki jim tak status prinaša, temveč tudi pri nas v Sloveniji.

Neverjetno, a resnično: pogovor o tem, kako se namerno okužiti. FOTO: zaslonski posnetek

Na facebooku kroži posnetek zaslona pogovora, kjer je neka mama zapisala, da je njena hčerka zbolela, medtem ko sama še ni. Sledilci so ji predlagali, naj s palčko popraska po hčerkinem nosu in jo potem vstavi sebi v nos. Na ta način bo virus prenesla nase, so ji svetovale sledilke.

Ob tej objavi so mnogi onemeli. Posamezniki se, kot kaže, še ne zavedajo, da je virus lahko nevaren tudi zanje. Ne nazadnje lahko v bolnišnici pristanejo ne le starejši, temveč s svojimi inovativnimi praksami tudi mlajši, kar potrjujejo tudi podatki v UKC Ljubljana.

Okuženega poljubljajo in objemajo

V Bolzanu, kjer te dni preiskujejo covidne zabave, je lokalni zdravstveni koordinator Patrick Franzoni za portal Daily Beast razkril, da se na zabavah okuženi družijo z necepljenimi, jih poljubljajo in objemajo, da bi širili virus. Pri tem pa pozabljajo, da bi okuženo osebo lahko doletela kazenska prijava zaradi zavestnega širjenja virusa, je dejal.

Preiskava je doslej pokazala, da se zabave odvijajo v zunanjih prostorih bara, kjer PCT-pogoj ni obvezen. Namen teh zabav je, da bo okužena oseba iz kozarca ali steklenice popila pijačo in jo podala med prijatelje, da bi na ta način poskušala širiti virus.

Zabave z nevarnimi in nepremišljenimi idejami se dogajajo tudi v zasebnih hišah. V enem od primerov druženja so okuženo osebo privezali na posteljo, ob njej pa so se zbrali gostje, da bi poskušali 'vdihniti' virus.

Pred dnevi je zaradi posledic teh zabav in covida 19 umrl Avstrijec, ki je redno prečkal mejo, da bi prisostvoval na zabavah v Italiji, je povedal Franzoni. Medtem je eden od udeležencev zabave, ki je končal v bolnišnici, za italijanski medij Veneto Corriere dejal, da mu je žal, da je sodeloval na zabavah, a da še vedno ne verjame, da je imel covid 19. Prepričan je, da je imel le pljučnico, a da so mu zdravniki dejali, da ima covid zaradi propagande.

Ravno v delu Bolzana številni starši zavračajo cepljenje in goljufajo s covidnimi potrdili, medtem pa se je število okuženih vzdolž severne meje Italije v zadnjem mesecu potrojilo.